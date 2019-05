Tischer: „Wir haben den Klassenerhalt nach wie vor selbst in der Hand“

Die Zeit drängt

Es ist die wohl letzte Chance, dem Abstiegssumpf ohne fremde Hilfe zu entgehen.

Nach der ernüchternden 0:2-Niederlage gegen Kreuth steht der SV Ohlstadt vor dem Auswärtsduell beim ASV Antdorf (Sonntag, 14 Uhr) an einem Scheideweg mit lediglich zwei Abzweigungen. Die eine Route führt auf felsigem Weg über Fleiß, Schweiß und blaue Flecken zum Klassenerhalt. Das Ende der zweiten Gabelung ist deutlich weniger verheißungsvoll. Führt sie doch steil hinab in Richtung Kreisklasse.

Der SVO kämpft mehr denn je um seine Zukunft. Allein mit einem Sieg bei den fast schon abgestiegenen Antdorfern behält der Verein die Eigenregie über den Rettungsakt. Die Konsequenz der Kreuth-Abfuhr am vergangenen Dienstag war zu erahnen: eine harte Trainingseinheit mit dem eigenen Spielaufbau als Schwerpunkt sowie eine länger als gewöhnlich dauernde Teamsitzung. Zuvorderst habe er das leidige Thema „Mut und Risiko“ angesprochen, berichtet Jan Tischer. Schonungslos brachte der Trainer die Versäumnisse auf den Tisch. Denn die Zeit, sie drängt. „Die Mannschaft soll verinnerlichen, worum es in dieser Situation geht.“

Fünf Gelegenheiten bleiben dem SVO um „den Kopf aus der Schlinge zu ziehen“. Mit den drei Spitzenteams Lenggries, Habach und Brunnthal sowie den unangenehmen Aufgaben in Miesbach und eben in Antdorf ist das Restprogramm jedoch alles andere als einfach. Von Resignation ist bei Tischer aber nichts zu spüren. Er betont: „Wir haben den Klassenerhalt nach wie vor selbst in der Hand.“

„Gnadenlos anlaufen und zu Fehlern zwingen“

Ohlstadt und Antdorf – das war in den vergangenen Jahren keine innige Beziehung. Der ASV wird alles daran setzen, den alten Rivalen mit in den Abstiegsstrudel zu reißen. Ohlstadt dürfe den Gegner daher „bloß nicht in Führung gehen lassen“, unterstreicht Tischer. „Gnadenlos anlaufen und zu Fehlern zwingen“, lautet die Devise. Um Ablenkungen jeder Art zu umgehen, ändert der 40-Jährige den üblichen Ablauf der Spielvorbereitung etwas ab. Nach ausführlicher Besprechung in Ohlstadt ist die Anfahrt nach Antdorf so geplant, dass es nach Ankunft ohne Verzug in die Kabine und zum Aufwärmen geht.

Personell ist Tischer zu einer Änderung gezwungen. Einzelhandelskaufmann Levent Karaca ist aufgrund des Marktsonntags in Murnau beruflich verhindert. Für ihn rückt Maximilian Baumann als Rechtsverteidiger in die Startelf. Weiterhin fehlen wird Simon Nutzinger. Der Antreiber wartet nach wie vor auf eine Diagnose wegen seiner hartnäckigen Verletzung im Zehgelenk. Selbst ein vorzeitiges Saisonende ist mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen.