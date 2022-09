Auswärtspleite im Topspiel - TSV Murnau unterliegt dem SV Bad Heilbrunn durch Standardtor

Krinner mit dem Siegtreffer

Der TSV Murnau verlor im Spitzenspiel der Bezirksliga Süd gegen den Landesliga-Absteiger aus Bad Heilbrunn. Die bauen dadurch ihre Tabellenführung weiter aus.

Bad Heilbrunn – Sven Teichmann schüttelt nach dem Schlusspfiff nur noch den Kopf. „Eigentlich soll man ja nichts gegen die Schiedsrichter sagen“, sagt er nach der 0:1-Niederlage seines TSV Murnau im Bezirksliga-Spitzenspiel bei Tabellenführer SV Bad Heilbrunn. Doch damit tat sich der Trainer der Murnauer Drachen schwer. „Der Freistoß, der zum Tor geführt hat, ist für mich völlig unverständlich. Unser Spieler war klar zuerst am Ball und dann läuft der Gegenspieler in ihn rein.“

Tatsächlich entschied Schiedsrichter Richard Conrad wohl für die meisten Zuschauer überraschend gegen Murnaus Manuel Diemb und für den Heilbrunner Maximilian Lechner. Nur die lautstarken Fans der Gastgeber forderten, wie bei jeder Aktion, bei der einer ihrer Spieler beteiligt war, einen Pfiff für den HSV. Der Ball wurde weit in den Murnauer Strafraum getreten, es folgte einer der wenigen technischen Fehler in der Gäste-Abwehr, doch der war einer zu viel. Bad Heilbrunns Kapitän Anton Krinner war da und traf. In der ersten Halbzeit waren Torschüsse noch Mangelware.

Es gab kaum zwingende Chancen auf beiden Seiten. Gleich in den ersten Minuten kam Bastian Adelwart zu zwei Abschlüssen, doch Bad Heilbrunns Schlussmann Christoph Hüttl war beide Male zur Stelle. Das Spielfeld gehörte auch im Anschluss klar den Gästen, erst nach gut 20 Minuten fanden die Platzherren besser in die Partie. Vor allem durch Standardsituationen. Nach zwei kurz aufeinanderfolgenden Ecken wurde es jeweils knapp, aber nicht ernsthaft gefährlich.

So endete die erste Halbzeit im Duell zweier engagierter Teams torlos. Beide Defensiv-Reihen agierten hellwach und konzentriert. Der Nackenschlag folgte nach gut einer Stunde durch den Führungstreffer der Gastgeber. Zehn Minuten später kam Andreas Specker noch zum Schuss, den TSV-Keeper Felix Schürgers aber im Nachfassen entschärfte. Den Rest der Partie drückten die Murnauer, wehrten sich gegen die Niederlage. „Wir wollten immer eine fußballerische Lösung finden“, sagte Teichmann. „Das ist uns auch gut gelungen. Wir waren in dieser Hinsicht die klar bessere Mannschaft.“

Mehrere Chancen der Murnauer flogen über das Bad Heilbrunner Gehäuse, einmal kam Georg Kutter nicht richtig zum Kopfball. Im Gegenzug traf Heilbrunns Specker das Aluminium. Zuletzt gab es noch mal einen Freistoß für Murnau. Der Ball sprang dem eingewechselten Konstantin Ott jedoch an den Körper und von dort in die Arme von Keeper Hüttl. „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen“, sagte Teichmann. Im Gegenteil, der Trainer war stolz, wie wacker sich seine Spieler gegen so einen cleveren Gegner geschlagen haben. „Sie werden sehr schnell merken, wie gut sie sich präsentiert haben. Wenn wir so weiter machen, werden wir auch auswärts unsere Punkte holen.“ (ak)