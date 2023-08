„Haben in den richtigen Momenten getroffen“: SV Uffing besiegt Raisting II

Von: Patrick Hilmes

Ein Jahr verletzt, jetzt Torschütze: Uffings Martin Weingand. © Mayr

Der SV Uffing gewinnt am ersten Spieltag der Kreisklasse Gruppe 6 mit 4:2 bei der Reserve des SV Raisting. Wie? Indem es mal nicht wie üblich lief.

Raisting – Die ersten Worte Florian Neuners gebühren dem Gegner: „Raistings Zweite ist ein richtig gutes Team, spielt richtig guten Fußball.“ Doch an Spieltag eins der Kreisklasse Gruppe 6 keinen erfolgreichen.

Oftmals kreieren die Uffinger reichlich Chancen, nutzen aber nur wenige. „Diesmal haben wir wenige Chancen gebraucht und dafür in den richtigen Momenten getroffen“, erzählt der Coach. Teils sogar kurios. Denn eine direkt verwandelte Ecke sieht man nicht alle Tage. Genau so brachte Felix Hoffmann den SVU in Minute fünf in Front.

Drei Zeiger-Umdrehungen später hätten die Gäste beinahe wieder gejubelt, doch der Ball streifte nur den Außenpfosten. Stattdessen erhöhte Raisting den Druck und glich aus. Missfiel Neuner besonders: „Wir diskutieren noch, da führen die den Freistoß schnell aus, und der Stürmer ist weg.“ Doch sein Team reagierte prompt, 180 Sekunden später traf Christoph Seidl per Außenrist ins lange Eck. Neuners Kommentar: „Geiles Tor.“

Weingand trifft nach über einjähriger Verletzungspause

Noch mehr freute ihn der Treffer zum 1:3 (50.). Dafür war Martin Weingand zuständig, der sein erstes Spiel nach über einjähriger Verletzungspause bestritt. Doch damit war die Partie noch nicht entschieden, Raisting verkürzte und drängte weiter. Aber die SVU-Defensive hielt dem Druck stand. „Florian Schweiger stach heraus, er hat alles wegverteidigt, was ging“, lobt Neuner. So war der Schlusspunkt Hoffmann vorbehalten, der sich in der Nachspielzeit die Kugel an der Mittellinie vorlegte und nicht mehr einzuholen war. (Patrick Hilmes)