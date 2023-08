Toto-Pokal: SG Farchant/Oberau empfängt im Gruppenfinale Bezirksliga-Absteiger MTV Berg

Von: Patrick Hilmes

Korbinian Bäuerle (l.) und Dominik Korthals (r.) wollen auch den MTV bewzingen. © OR

Zum Toto-Pokalfinale trifft die SG Farchant/Oberau auf den MTV Berg. Die Mannschaft von Neucoach Ritter fiebert dem Duell motiviert entgegen.

Farchant/Oberau – Umso länger sich eine Mannschaft in dem ungeliebten Kreispokal hält, umso beliebter wird er dann doch. Die ersten Runden gehen die Teams, wenn sie überhaupt melden, wie Testspiele an. Doch nach und nach weicht der freundschaftliche Charakter mehr und mehr der Ernsthaftigkeit. Bei der SG Farchant/Oberau befindet man sich nun an der Schwelle zum Übergang vom reinen Test- zum echten Pflichtspiel.

Heute Abend steht das Finale der Gruppe Mitte an, indem die SG auf dem Oberauer Kunstrasen den MTV Berg (Anpfiff um 19 Uhr) empfängt.

„Es gibt nichts geileres, als ein Finale zu spielen.“

Mittlerweile ist auch bei der Spielgemeinschaft zumindest etwas Pokalfieber ausgebrochen. Zwar verweist Coach Julian Ritter auf den Saisonstart in der Kreisklasse am Sonntag, der noch wichtiger sei. Aber: „Es gibt nichts geileres, als ein Finale zu spielen“, betont der neue Trainer. Entsprechend sei sein Team „top-motiviert“ und will den nächsten Pokalcoup landen.

Denn schon der Halbfinal-Sieg über Kreisligist Münsing war eine Überraschung. Eine noch größere bedarf es im Endspiel, denn dort wartet mit dem MTV Berg ein Team, das vorherige Saison noch in der Bezirksliga um Punkte gekämpft hat. Zugleich weiß Ritter: „Die haben nur wenige Abgänge zu verzeichnen.“

Entsprechend ist die Rollenverteilung einfach. Doch als chancenloser Underdog sieht sich die SG bei Weitem nicht. „So sind wir auch nicht gegen Münsing angetreten. Stattdessen wollen wir unseren Fußball spielen.“ Bedeutet: leidenschaftlicher Kampf, starker Zusammenhalt inklusive dem einen oder anderen spielerischen Akzent. Umzusetzen hat das dasselbe Personal wie im Halbfinale, denn Ritter plant nicht, auf den starken Gegner mit einer „besonderen Aufstellung“ zu reagieren. (phi)