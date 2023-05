1. FC Garmisch zurück in der Landesliga: „Pure Freude“ bei Trainer Florian Heringer

Von: Oliver Rabuser

Kein Entkommen: Die Spieler des 1. FC Garmisch-Partenkirchen feiern ausgelassen die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga und den damit verbundenen Aufstieg. Im Mittelpunkt der unzähligen Bierduschen: Trainer Florian Heringer, der Architekt des Erfolges am Gröben. FOTO: Oliver Rabuser © Oliver Rabuser

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen machte vergangenen Sonntag den Aufstieg in die Landesliga perfekt. Dafür genügte ein Unentschieden gegen Heilbrunn.

Garmisch-Partenkirchen – Als Sonnenwende betitelt man den längsten Tag des Jahres in Sachen Helligkeit. Bis dahin sind es noch ein paar Wochen. So wirklich dunkel wollte es aber auch in der Nacht auf Montag nicht werden. Zumindest nicht im Sportheim am Gröben, dem Epizentrum erster Aufstiegsfeierlichkeiten. Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen hat es allen gezeigt. Vor allem den Kritikern im Umfeld, welche die Mannschaft nach der Pannensaison im Vorjahr schon in die Kreisliga, den Club nach dem Doppelabstieg der Herrenteams ungebremst ins Chaos abdriften sahen. Doch es kam ganz anders.

Dem 1. FC gelang auf imposante Weise die sofortige Korrektur eines aus vielen Kleinteilen bestandenen Missgeschicks. Die Werdenfelser sind kommende Saison wieder das alleinige Aushängeschild des Landkreises. Und zwar völlig zurecht. Mit bis dato nur einer Niederlage spult die Elf von Florian Heringer eine beispiellose Runde ab. Zwar sind noch drei Spieltage zu absolvieren, ein zweites Resultat ohne Punkte ist allerdings nicht eingeplant. Man werde die letzten Partien „genauso ernsthaft angehen“, wie alle anderen zuvor, versichert Heringer. Das gebietet einerseits der Sportgeist. Es ist aber auch das Credo einer Mannschaft, die als die verschworenste Einheit seit Jahrzehnten in die Vereinsannalen eingeht.

Beim Coach hielten die Tränendrüsen nur mit Ach und Krach dicht, so bewegt war er vom Szenario nach dem Match in Bad Heilbrunn. „Ich muss alles erst sacken lassen“, sagte er bei einem ersten Kaltgetränk. Tränen wären beileibe keine Schande gewesen. Vor allem aber wären sie im plötzlich einsetzenden Starkregen und in Kombination mit einem aus Bierduschen getränkten Aufsteiger-Shirt nicht aufgefallen. Heringers Emotionen sind nur allzu verständlich. Auch ihn hatten die Nörgler auf dem Schirm. „Was wollen sie denn mit dem?“, war nach seiner Verpflichtung im vergangenen Frühjahr zu hören. Abstiegskampf mit Peißenberg war für einige Beobachter keine hinreichende Referenz für den Cheftrainer-Posten.

„Pure Freude“ bei FC-Trainer Florian Heringer

Viel brachte der 39-Jährige am Sonntag nicht heraus. Ein „pure Freude“ entfuhr ihm aber doch. Dazu der wichtige Hinweis auf eine zu jeder Zeit aufrichtige Teamleistung des Trainerzirkels. Gerhard Schmidt als der etwas gestrenge und fordernde „bad Cop“ mit väterlichen Elementen gehört natürlich dazu. Ebenso Stefan Elsner als Fitnessbeauftragter und Josef Zech als Torwarttrainer. „Wir haben ein tolles Team.“ Und der 1. FC hat einen tollen Trainer. Heringers Umgang mit der Mannschaft ist mit Blick auf seine noch junge Laufbahn als Fußball-Lehrer grandios. Er schafft es, die notwendige Autorität bei aller freundschaftlicher Bande fast unbemerkt in seine Arbeit einfließen zu lassen.

Das lange Warten auf die Haidhausener Heimpleite am Sonntagnachmittag fand er „etwas ungewöhnlich“. Aber als das Clubheim zur Disco umfunktioniert wurde, störte das längst niemanden mehr. Freilich war auch für Heringer die Nacht kurz. Gestern Vormittag konstatierte er auf die Frage nach seinem Zustand: „Fit nicht, aber wach“. Und – analog zu seinen Kickern – absolut glückselig. (Oliver Rabuser)