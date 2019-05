Trotz famoser Rückrunde bleibt Murnaus Damen wohl nur Platz zwei

Erst siegen, dann feiern

von Simon Nutzinger schließen

Acht Siege und ein Unentschieden – die Bilanz ist nahezu perfekt. Für die Meisterschaft wird es bei den Fußballerinnen des TSV Murnau jedoch aller Voraussicht nach trotz dieser famosen Rückrunde nicht reichen.

Denn genau die zwei Punkte, die der TSV beim 2:2 in Scheyern liegen hat lassen, fehlen ihm nun auf Spitzenreiter Neuried. „Fast schon ein bisserl tragisch“, nennt Edi Koller die Ausgangslage. Dennoch blickt der Trainer, der auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird, mit viel stolz auf die Saison zurück. „Es war ein richtig gutes Jahr“, betont er. „Alle haben sich weiterentwickelt.“ Und die Vize-Meisterschaft ist ja auch nicht gerade schlecht.

Zum Abschluss geht’s für die Murnauerinnen am Samstag nach Geroldshausen (17 Uhr). Koller hofft auf den neunten Sieg in der Rückrunde. Danach wird gefeiert. Gemeinsames Champions-League-Finale-schauen in einer Münchner Kneipe steht auf dem Plan. „Die Mädels haben sich einen tollen Abend verdient.“ nutz