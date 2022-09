Murnauer machen Sonderschichten vor Duell in Deisenhofen - „Wir haben versucht, alles zu optimieren“

Von: Andreas Mayr

Teilen

Jubelt Murnau mit Dominik Hoch (r.) wieder? Zumindest kehrt mit ihm bald ein Angreifer zurück. Beim Heimspiel muss die Offensive noch ohne ihn auskommen. Foto: mayr © mayr

Am Samstag empfängt der TSV Murnau um 16.00 Uhr den FC Deisenhofen am Sportplatz Poschinger-Allee. Die Offensive bekommt davor Sondertraining.

Murnau – Kaum zu glauben, aber beinahe drei Jahre sind vergangen, seit der TSV Murnau zwei Ligaspiele in Serie verloren hat. Dieses seltene Ereignis trug sich im Oktober 2019 mit zwei Niederlagen gegen Otterfing und Habach zu. Droht nun – nach dem 1:2 in Neuhadern sowie dem 0:1 in Bad Heilbrunn – der Sturz ins breite Mittelfeld der Fußball-Bezirksliga? Trainer Sven Teichmann kennt darauf nur eine Antwort: natürlich nicht.

Sondertraining inklusive Video-Analyse für schwache Murnauer Offensive - Teichmann: „Wir haben versucht, alles zu optimieren“

Den knappen Rückschlag beim Tabellenführer in Bad Heilbrunn deuten die Murnauer ohnehin anders. Teichmann sprach von „fußballerisch einem der besten Spiele, das ich gesehen habe“. Abteilungsleiter Michael Adelwart schloss sich dem Urteil an. Ein Problem aber gibt es. Offensichtlich ist eine Entwicklung, ja eine Misere, die sich in den vergangenen Wochen angebahnt hat: Die Drachen aus Murnau haben das Feuerspucken verlernt.

Inklusive Pokalduell in Penzberg schossen sie nur fünf Tore in fünf Spielen. Für einen Klub, der das Offensivspiel zu seinem Vereinscredo erkoren hat, sind das natürlich erschreckende Werte. Deshalb hat sich der Coach am Dienstag die Zeit für eine große Videoanalyse genommen. Er versammelte die ganze Mannschaft und spielte ihnen die Sequenzen vor, in denen die Murnauer einigermaßen gefährlich gen Heilbrunner Kasten marschiert waren. Was dann jedoch passierte, geschah nach einem gewissen Muster: Murnau hat seine Kreativität und Leichtigkeit im letzten Drittel verloren. „Die 100-Prozentigen gehen zurück“, urteilt Teichmann. Und irgendwie hat sich das im Gedächtnis seiner Kicker festgesetzt. „Wir sind nicht frei.“

Der Trainer hat unter Woche also ein Programm aufgesetzt, dass Murnaus Offensive wieder furchteinflößend machen soll, man könnte es die „Operation Drachenfeuer“ nenne. „Wir haben versucht, alles zu optimieren“, sagt der Coach. Mit den Stürmern trainierte er Einlaufbewegungen, damit sie nicht mehr so berechenbar antraben. Alle Offensivakteure ermutigte er zu mehr Risiko. Ans Ende packte er eine Botschaft für alle: „Probieren, den Kopf auszuschalten.“

FC Deisenhofen der perfekte Gegner zum jetzigen Zeitpunkt - Teichmann: „Wenn wir früh ein Tor machen, kann das ein Super-duper-Spiel werden“

Eines machte der Trainer aber auch klar: Man müsse auch die Gegner loben. Die Bezirksliga ist einfach nicht mehr die Kreisliga – niemand liefert sich Murnau aus.

Unter Umständen könnte Deisenhofen der passende Gegner für die Neuentdeckung des Murnauer Torhungers sein. Der Mit-Aufsteiger hängt zuverlässig zwischen Himmel und Hölle, zwischen Siegen über die Kleinen der Liga und bösen Pleiten gegen die Großen. „Wenn wir früh ein Tor machen, kann das ein Super-duper-Spiel werden“, hofft Teichmann. Auf der anderen Seite ist an diesem Samstag an der Poschinger-Allee genauso ein richtig zähes Ding möglich. Auch darauf ist Teichmann eingestellt. Bei Deisenhofen hängt die Leistung stets am Personal, die Spielweise ändert sich jedoch nie. „Das kann uns zugutekommen, weil die nie mit langen Bällen operieren.“

Bei den Murnauern bleibt der Kader konstant, was im Herbst, wo andere Klubs von vielen Angeschlagenen berichten, schon etwas wert ist. Mit Dominik Hoch und Lukas Streicher haben zudem zwei Langzeitverletzte wie Kranke angekündigt, in den nächsten Wochen wieder einzusteigen. Wichtige Randnotiz beim TSV: Beide sind Angreifer. (Andreas Mayr)