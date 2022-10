Erling-Andechs gewinnt Top-Spiel bei FC Kochelsee-Schlehdorf: „Vielleicht hat der Wille gefehlt“

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Manuel Öhler am Ball: Der Spieler des TSV Erling-Andechs entschied mit seinem Treffer das Top-Spiel. © Dagmar Rutt

Der FC Kochelsee-Schlehdorf verliert zu Hause das Spitzenspiel der Kreisklasse 5. Für den TSV Erling-Andechs erzielte Öhler das einzige Tor des Tages.

Schlehdorf – Das Spitzenspiel ging an den Gast. Der TSV Erling-Andechs nimmt mit einem 1:0-Erfolg alle drei Punkte aus Schlehdorf mit. „Schade, jetzt fangen wir wieder etwas von vorne an“, bedauert Simon Lantenhammer den Absturz in der Tabelle. Denn der FC Kochelsee Schlehdorf gehört damit nicht mehr dem Spitzentrio in der Kreisklasse an.

Warum die Leistung der Mannschaft nicht annähernd an jene der Vorwoche heranreichte, konnte der Coach nach der Partie nicht aufschlüsseln. „Am Ende hat vielleicht etwas der Wille gefehlt“, vermutet er. Schlehdorf begann fahrig und hatte seine liebe Mühe im Spielaufbau. Die vielen langen Bälle der Gäste waren Trainer Lantenhammer zufolge „leicht zu umspielen“. Eigentlich. Doch es sollte an diesem Nachmittag offenbar einfach nicht sein.

Das Remis zur Pause wertete Lantenhammer als glücklich. Es hätte auch deutlich schlechter aussehen können. Nach der Pause steigerte sich die Heimelf, ohne allerdings wirklich zwingend zu werden. Hans Moser und Max Ryzinski hatten noch die besten Möglichkeiten. Der Siegtreffer der Gäste fußte auf einem Stellungs- respektive Einschätzungsfehler der FC-Außenverteidigung, woraufhin Manuel Öhler alleine aufs Tor zulief und den Ball an Keeper Fidan Sefaj vorbeispitzelte. (or)

FC Kochelsee Schlehdorf – TSV Erling-Andechs 0:1 (0:0)

FCKS: Sefaj – Reißenweber, Ryzinski, Pfaffenzeller, Sam, Vocaj, Schindler, Leiß, Krönauer, Huber, Moser. – Eingewechselt: Fischer, Kammerlochner, Weidehaas.

Schiedsrichter: Erkan Cerkez (SV Eurasburg-Beuerberg). – Zuschauer: 160. – Tore: 0:1 Öhler (63.). – Gelbe Karten: Reißenweber, Ryzinski, Kammerlochner – Metz, Gawellek