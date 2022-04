FC Garmisch-Partenkirchen fehlen die Anführer - schwere Aufgabe in Gilching

Von: Oliver Rabuser

Wird in der Innenverteidigung benötigt: Garmisch-Partenkirchens Dominik Schubert (l.). © Rabuser

Es geht ans Eingemachte. Nach spärlichem Ertrag aus den zwei Heimspielen an Ostern, erhöht sich der Schwierigkeitsgrad für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen maximal.

Garmisch-Partenkirchen – Gilchiing, Sonthofen, Gersthofen, dazwischen das Heimspiel gegen Ehekirchen, in dem der 1. FC zum Siegen verdammt sein könnte. Einfach ist etwas anderes.

Umso mehr trauert man der verpassten Chance am vergangenen Wochenende nach. „Wir haben jetzt einen Punkt mehr, sechs hätten es sein können“, benennt Coach Hans Huber die Tatsachen. Das Problem: Die Garmisch-Partenkirchner treten zu Beginn oft unkonzentriert, teils gar lethargisch auf. Neuste Beispiele: Zwei Schlafmützen-Gegentore gegen Illetissen in den ersten vier Minuten, dazu den ersten Eckball gegen Egg unzureichend verteidigt. „Der absolute Fokus geht einigen ab“, bestätigt Huber, der sich darüber mit diversen Kennern der Szene austauschte. Schlussfolgerung: Generationenwechsel oder Einstellung. Ganz offenbar ist die mentale Vorbereitung auf ein Match nicht mehr automatisch Beiwerk des physischen Aufwärmens. Ohne die diversen Versäumnisse könnte der 1. FC ehrgeizigere Ziele als den Klassenerhalt in Angriff nehmen.

Doch dazu fehlt es an klarer Kante in Sachen Hierarchie. Der Mannschaft fehlen die Anführer. Die älteren und erfahrenen Kicker sind allesamt der Rubrik Leisetreter zuzurechnen. Einer von ihnen, Florian Langenegger, fällt mindestens die beiden kommenden Partien aus. Ob Zerrung oder Muskelfaserriss, das klärt sich erst noch. Huber und seine Mitstreiter an der Seitenlinie sind zu Umstellungen gezwungen. Dominik Schubert wird in der Innenverteidigung benötigt. Die für eine stabile Defensive so wichtige Doppel-Sechs wird von Jakob Jörg und Lukas Kunzendorf interpretiert. Gut möglich, dass auch Maximilian Heringer in die Startelf zurückkehrt. Der Oberhauser ist einer der wenigen Spieler im Kader mit einem Maximum an Mentalität und Siegeswillen. Gefragt ist auch die Offensive. Zu statisch agierten Moritz Müller und Co. zuletzt. Immer wieder wurde sich auf den präzisen Chip-Ball in die Spitze verlassen, anstatt auch mal entgegenzugehen, ein Zuspiel prallen zu lassen und so Räume zu schaffen. Wandspieler nennt sich das. Doch egal welche Lösungen der FC-Angriff letztlich umsetzt: „Der Zug zum Tor muss intensiver werden“, stellt Huber klar.

Der Coach weiß natürlich, was beim Tabellenzweiten aus Gilching auf die Seinen zukommen wird. „Das ist ein Aufstiegsaspirant, wir brauchen Körpersprache

und -spannung.“ Den Hoffnungsschimmer zeichnet Huber ausgerechnet mit den Konturen des Hinspiels. Auch damals wurde an einem Freitag gespielt, der Anstoß ebenfalls um 19.30 Uhr ausgeführt: Der 1. FC siegte mit 1:0. Huber nennt es eine „antizyklische Spielzeit“, bei der seine Elf wie zuletzt beim Abendspiel im Kempten „sofort voll da war.“