TSV Kochelsee-Schlehdorf: Mit Kampf, Glück und Edeljoker Matthias Leiß

Schlitzohr: Matthias Leiß schießt den FCKS zum Sieg. or © Oliver Rabuser

Zehn Minuten reichten Matthias Leiß. Der Torjäger kam, sah und siegte mit dem FC Kochelsee-Schlehdorf gegen den MTV Dießen.

Schlehdorf – Spielerisch war es nicht unbedingt eine Glanzleistung, die die Hausherren gegen den Tabellenzweiten der Kreisklasse 5 aus Dießen ablieferten. „Wir hatten schon Spiele, die wir besser unter Kontrolle hatten“, scherzt Trainer Simon Lantenhammer. Aber mit Kampf, Glück und Matthias Leiß wurden es in der Schlussphase doch drei Punkte, womit die Schlehdorfer auf Tuchfühlung zum Spitzentrio dieser ausgeglichenen Liga bleiben.

Nach einer passablen Anfangsphase kam der MTV durch Yannick Friedrich (21.) zur glücklichen Führung. Den Freistoß hatte Schlussmann Markus Lantenhammer abgewehrt, doch gegen Friedrichs Nachschuss war er machtlos. „Danach haben wir aufgehört Fußball zu spielen“, moniert der Trainer einen merkwürdigen Bruch im Spiel. Michael Schratt hatte zwar den Ausgleich auf dem Fuß, versemmelte aber die Chance.

FC Kochelsee-Schlehdorf: Matthias Leiß dreht Partie mit Doppelpack in der Schlussphase

Nach der Pause ein ähnliches Bild: Die Hausherren lieferten sich einen guten Kampf mit dem MTV Dießen, allerdings ohne zählbaren Erfolg. Der stellte sich erst in der Schlussphase ein – dann aber sogar doppelt. Eigentlich sollte Leiß wegen muskulärer Probleme geschont werden, doch angesichts der drohenden Niederlage entschlossen sich die Coaches, in den letzten zehn Minuten alles auf die Karte Leiß zu setzen. Es ging auf: Erst erzielte der Joker per Kopf den Ausgleich (85.), kurz darauf krönte Leiß mit einem Abstauber zum 2:1-Endstand (89.) seinen Kurzeinsatz. „Er steht halt dort, wo ein Stürmer stehen muss“, lobte Lantenhammer seinen Goalgetter. „Aber Glück gehört auch dazu. Wenn wir keinen oder nur einen Punkt geholt hätten, dürften wir uns nicht beklagen.“ (sts)

FCK Schlehdorf – MTV Dießen 2:1 (0:1)

FCKS: M. Lantenhammer – Reißenweber, Wagner, Kammerlochner, Ryzinski, Pfaffenzeller, Le. Vocaj, Schratt, Vral, Kroenauer, Weidehaas. – Eingewechselt: Sam, Sefaj, Fischer, Leiß.

Schiedsrichter: Ilhan Yücel. – Zuschauer: 70. – Tore: 0:1 (21.) Friedrich, 1:1 (85.) Leiß, 2:1 (89.) Leiß.