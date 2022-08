TSV Murnau II: Drei Spiele, drei Siege, kein Gegentor

Von: Andreas Mayr

Nach dem nächsten Sieg, dem dritten bereits, war Zeit für ein kleines Fazit. In der Kabine richtete Michael Schmid eine kurze Ansprache an sein Murnauer Team.

Oberammergau – Tenor: „Am meisten freut mich, dass wir null Gegentore stehen haben.“ Mit 10:0 Treffern und neun Punkten führt der TSV Murnau II die Tabelle der A-Klasse 10 an.

Genau diesen Punkt hatten Schmid und Co-Trainer Jan Tischer in der Saisonvorbereitung intensiv bearbeitet. „Das war die größte Baustelle der Vorsaison“, spricht Schmid, der Coach der TSV-Reserve Klartext. Aktuell leisten sich die Murnauer keine einfachen Fehler mehr. Gewiss hilft dabei auch der Qualitätssprung, den die Bezirksliga-Leihgaben wie Laurenz Schneider, Kevin Diemb oder Maximilian Ott mit sich bringen. „Murnau ist nicht ganz schlecht“, scherzte Markus Mayer, Trainer in Oberammergau, nach dem 0:3 des TSV gegen die Drachen.

Für Mayer war klar, was den Ausschlag gab, vor allem weil er seine Mannschaft vor der Partie noch drauf hingewiesen hatte: „Wer den Sieg mehr will, gewinnt das Spiel. Am Schluss war’s so.“ In vielen Momenten sah Mayer die Gäste „flinker und griffiger“. Das summierte sich. „Wir waren immer einen halben Ticken zu spät.“

Per Standard ging Murnau nach einer halben Stunden in Führung, Florian Kollmann war dafür verantwortlich. Bei Treffer zwei (Adrian Voß/32.) und drei (Diemb/50.) nutzte Murnau die Räume zum Kontern. „Wunderbare Gegenzüge“, lobte Schmid, der insbesondere Leon Wolf hervorhob. Der A-Jugend-Innenverteidiger war nicht nur Teil der sicheren Defensive, sondern habe auch „von hinten heraus angeschoben“. (Andreas Mayr)

TSV Oberammergau – TSV Murnau II 0:3 (0:2)

Schiedsrichter: Martin Berkmann (WSV

Unterammergau); Zuschauer: 80;

Tore: 0:1 Kollmann (27.), 0:2 Voß (32.), 0:3 K. Diemb (50.) phi