TSV Murnau gründet AH: Ein großes Verlangen gestillt - „Haben richtig Bock“

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Einst Gegner: Sebastian Rapp (l.) spielte 2014 damals für den ASV Habach gegen Manuel Pratz und den TSV. © RH-A.

Das Projekt gedeiht schon sehr lange. Eigentlich, scherzt Christoph Speer, planten sie mit Mitte 20 bereits ihre eigene Alte-Herren-Mannschaft.

Murnau – Damals standen die Murnauer Fußballer der Jahrgänge 1987, 1988 und 1989 voll im Saft, bildeten das Gerüst des Kreisligateams. Nun sind einige Jährchen vergangen. Speer etwa hat seit einer Dekade nicht mehr mit Trikot und Schiedsrichter gekickt.

„Das merkst du“, sagt der Mann, der seit vielen jahren nun schon die Stadionzeitung bastelt. Die Bäuche sind gewachsen, die Wechsel werden mehr, und doch freuen sie sich riesig auf den heutigen Freitag, den offiziellen Startschuss des AH-Fußballs in Murnau. Um 18.30 Uhr trifft der TSV am Sportplatz am See in der AH-A-Klasse auf Penzberg-Maxkron.

Es hat zwar früher schon Seniorenfußball im Verein gegeben, auch auf ziemlich gutem Niveau. Doch die Zeiten liegen länger zurück. Für Manuel Pratz und seine Spezl war immer klar: „Wenn die 88er-Prinzengarde rauskommt, kriegen wir eine Mannschaft zusammen“, witzelt er. Mit 32 tritt man im Fußball in den Seniorenstand. Vor zwei Jahren, als die 1988er-Jahrgänge die Spielberechtigung erhielten, legten die Murnauer ihr Projekt auf – und froren es coronabedingt gleich wieder ein. Pünktlich zum ersten Lockdown habe man sich gegründet, sagt Speer. „Corona hat uns die besten zwei Jahre geraubt“, ergänzt Pratz.

Christoph Speer organisiert mit. © C KOLB,MURNAU,2010

Die Macher waren selbst überrascht, auf welch’ Resonanz ihre Idee stieß. Als hätten sie ein großes Verlangen im Klub gestillt. Heute umfasst der Pool etwa 30 Spieler. Viele Namen kennt man aus den frühen Kreisligajahren des TSV: Patrick Getzreiter, Christian Back, Roman Gerg oder Thomas Körner. Zum Team gehören aber auch einige bekannte Ex-Kicker, die tatsächlich nie für Murnau aufgelaufen sind: Basketballer Sebastian Rapp, der in Habach kickte, Jochen Illauer, der seine Karriere in Grafenaschau ausklingen ließ. Tim Schmid, der Trainer der Ersten Mannschaft, ein Peitinger. Oder Marian Faltermeier, der bei Nürnberg im Drittligakader stand und als Lehrer nach Murnau kam. Ergänzt wird die Truppe von einigen Interessierten, die die Organisatoren seit Jahren nicht gesehen haben. Die Kustner-Brüder Konrad und Jakob (früher Physio beim TSV) kommen aus Weilheim. Florian Angermeier hörte nach der A-Jugend auf. Pratz: „Es kommen viele zusammen, wo der Kontakt zuletzt nicht mehr da war.“

Beim ersten und einzigen Testspiel voriges Jahr trat die Murnauer AH quasi in Bestbesetzung an und fegte Ligakonkurrent ESV Penzberg mal eben 10:1 vom Feld. Damals zeigte sich: „Die Ältesten sind mit Abstand die Fittesten“, sagt Speer. Trotzdem treten sie ohne Ambitionen in der A-Klasse an, die unterste von fünf Ligen. „Wir sind froh, wenn wir alle Spiele bestreiten können“, sagt Speer. Zehn Partien warten auf Murnau, ausnahmslos Derbys gegen Uffing, Huglfing, Weilheim und zwei Penzberger Mannschaften. Gespielt wird stets Freitagabend, so will es der Verband.

Dazu eine witzige Anekdote: Versehentlich legten sie ihre Heimspiele aufs Wochenende. Im Verbandsprogramm sprangen die Termine aber automatisch auf Freitagabend. Bei schönem Wetter wollen sie heute Abend auch den Grill anwerfen. Das Ambiente am See fügt sich hervorragend in den spaßigen Seniorenfußball ein. Und auch die Edelfans haben sich schon angekündigt. Pratz sagt: „Gerade die älteren Zuschauer haben gesagt, dass sie richtig Bock haben.“ (Andreas Mayr)