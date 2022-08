TSV Murnau: Aufsteiger lässt Muskeln spielen – und verschafft sich gleich im ersten Spiel Respekt

Von: Andreas Mayr

Mit geballter Faust: So freut sich Doppeltorschütze Georg Kutter vom TSV Murnau. Foto: mayr © mayr

Die hölzerne Bank am Spielfeldrand fing Sven Teichmann auf. Sie bot dem Entkräfteten Halt. Kein Spiel als Aktiver sei so anstrengend gewesen wie dieses erste Ligaspiel als Murnauer Trainer, scherzte er.

Murnau – Nach sieben Wochen Vorbereitung haben Coach und Team bereits ein persönliches Band gespannt. Das war leicht zu erkennen an den Schlüsselszenen dieses Nachmittags.

Beim 4:2 von Phillip Mühlbauer hielt es den ehemaligen Fußballprofi Teichmann nicht mehr an der Seitenlinie. Er wollte hinein ins grüne Getümmel, stürzte sich auf seine Mannen. Direkt in seiner ersten Partie ist Murnau mehr als nur in der neuen Liga angekommen. Der TSV hat den Konkurrenten mit dem 6:2-Erfolg über Großhadern eine unmissverständliche Nachricht übermittelt: Der Aufsteiger ist gekommen, um zu bleiben.

Wobei das nicht dem Anspruch der Drachen genügt. Klar, zunächst rückt der Klassenerhalt ins Zentrum der Mühen, aber Teichmann hat schon auch eine genaue Vorstellung, wie sein Fußball auszusehen hat. Schon nach der Vorbereitung haben sie sein System verinnerlicht, lobt der Coach. Für Zuschauer ist das ein hoch-attraktives Gemisch, weil Teichmanns Spiel viele Ballgewinne forciert und damit Aktionen vor dem gegnerischen Tor verspricht.

TSV Murnau: „Was geben sie Euch zu essen?“

Was ihn gegen Großhadern erwartete, hatte er im Vorfeld abgeklopft. Ein paar Kollegen aus dem Münchner Raum lieferten ihm Eckpunkte zum Gegner. Murnau traf auf aggressive, physische Verteidiger, auf einen sehr mitteilungsfreudigen Gästecoach und auf eine Mannschaft, die „nur zerstören wollte“. Wobei man den Münchnern zugutehalten muss, dass die Voraussetzungen nicht ungleicher hätten sein können. Als Kapitän Alexander Gula die vielen, vielen jungen Fußballer aus der Nähe betrachtete, sagte er zu Murnaus Bastian Adelwart. „Was geben sie Euch eigentlich hier zu essen?“ Ein Kompliment. Direkt am ersten Spieltag hat sich Murnau also Respekt verschafft. Die Chancen im Auftaktduell genügten für weit mehr als zehn Tore. „Machen wir nur die Hälfte, geht’s zweistellig aus.“

Am Freitag hatte sich Teichmann Bad Heilbrunn gegen Berg angeschaut, auch FC-Gegner Wolfratshausen ist ihm bekannt. Teichmann ahnt: In der Liga werden es viele Teams mit Zerstörfußball probieren, auch mit Provokationen und Einschüchterung, „weil wir fußballerisch zu gut sind“. Das meint er nicht überheblich, sondern beschreibt nur den Status quo des mutigen wie extrem jungen Aufsteigers. Niemand konnte am Samstag vorhersehen, wo seine Fußballer als Nächstes auftauchten. Das sorgte für allerhand Verwirrung beim Gegner – zu erkennen an den Torschützen: Auch die Abwehrspieler Phillip Mühlbauer und Nicolai Bierling (wunderbarer Direktschuss vom Strafraum) trafen. „Du kannst so eine Mannschaft nur auseinandernehmen, wenn du nicht statisch spielst“, sagt Teichmann.

TSV Murnau: „Wir haben Luft nach oben“

Aber nicht alles funkelte an diesem Nachmittag. Wie rücksichtslos Murnau mit seinen Chancen umging, missfiel dem Coach. Auch das Rückzugsverhalten bei beiden Treffern prangert er an. „Wir haben Luft nach oben.“

Zuletzt brauchte es auch das nötige Glück bezogen auf die Männer an der Pfeife. Der Elfmeter, der zum 2:1 führte, schön und gut. Aber die Gelb-Rote-Karte gegen Suhal Moradi war deutlich zu streng, wo es die Zeitstrafe wieder gibt. Beim 3:2 schlich Torschütze Georg Kutter äußerst knapp an der Abseitslinie entlang. Der Frust der Gäste war verständlich. Für sie fühlte es sich an, als müssten sie gegen weit mehr als nur gegen die elf Murnauer verteidigen. Das war mindestens genauso auslaugend wie Teichmanns 90 Minuten an der Seitenlinie.