Ausgepfiffen: Murnaus Bayernliga-Schiedsrichter Jonas Beinhofer beendet Laufbahn mit 31 Jahren

Von: Andreas Mayr

Zum Abschied Prost: Schiedsrichter Jonas Beinhofer (l.) nach seinem letzten Spiel in der Kabine des TSV Murnau mit Schiri-Obmann Klemens Wind. © ANDREAS MAYR

Mit 31 Jahren beendet Jonas Beinhofer seine Karriere als Schiedsrichter, die ihn bis in die Bayernliga geführt hat. „Ganz still und heimlich, wie er selbst sagt.

Murnau – Man vergisst das viel zu schnell: Aber Fußball-Schiedsrichter sind ja in erster Linie auch ganz große Fußballfans. Und deshalb gab’s nach Jonas Beinhofers Abschiedsspiel in Murnau standesgemäß das Lieblingsgetränk der Kicker: natürlich ein Bier. Aber ein riesengroßes Weißbier, einen Drei-Liter-Humpen, zugestellt direkt in die Kabine. Da prostete also Jonas Beinhofer, der beste Schiedsrichter des Landkreises, samt XXL-Glas seinem Schiriobmann Klemens Wind (mit einer normalen Halben in der Hand) zu und beschloss damit seine Karriere.

Ganz überraschend muss man sagen. „Das ist selten“, sagt auch Helmut Urban, Schiedsrichter-Beobachter und persönlicher Coach Beinhofers. Der Murnauer ist gerade 31 Jahre alt und war zuletzt noch in der Bayernliga aktiv.

„Ich möchte das nicht aussitzen, sondern jemand anderem Platz machen.“

Andererseits betrachtet, kommt der Abschied genau zum richtigen Zeitpunkt. Weiter nach oben wäre es für Beinhofer nicht gegangen. Anstatt auf seinem Kaderplatz zu beharren, beschloss er, ihn zu räumen, für Jüngere frei zu machen. Die Anzahl sei „sehr begrenzt“, sagt der Schiedsrichter. „Ich möchte das nicht aussitzen, sondern jemand anderem Platz machen.“ Schon vorige Saison, mit 30 Jahren, wollte er aufhören. Die Verantwortlichen boten ihm noch eine Abschlusssaison an, sozusagen eine anonyme Abschiedstour. „Ich bin sehr dankbar, dass sich die Möglichkeit ergeben hat“, sagt Beinhofer. Zur ganzen Geschichte gehört auch, dass der Top-Referee gerade seinen beruflichen Einstieg in einer Nürnberger Kanzlei (Fachbereich Insolvenzrecht) vollzieht und Fußball unter dem Coronavirus irgendwie nicht normal ist.

„Ganz still und heimlich“ habe er sich für den Ausstieg im Winter entschieden. Jürgen Hornung, der Schiedsrichter-Verantwortliche in Murnau, handelte umgehend und präparierte die passende Bühne für den Abschied. Zum Testspiel zwischen Murnau und Geretsried holte er Beinhofer in die Heimat, lud einige Weggefährten ein und bereitet somit den perfekten Rahmen für einen Mann, der sonst selten im Mittelpunkt steht. „Ich fand das eine ganz gute Idee“, sagt der 31-jährige Jurist.

Jonas Beinhofer: Ein Einsatz im ausverkauften Grünwalder Stadion als Assistent

Zumal in diesem letzten Spiel die Stränge zusammen liefen, vom Ende zum Anfang. Beim TSV stand Felix Schürgers im Tor. Beide hatten zusammen in der Jugend ihre Neulingsprüfung abgelegt. Eine Zeit lang begleitete Schürgers das Schiri-Talent noch als Linienrichter in der Bezirksliga. Beinhofer kletterte rasch die Ränge nach oben. Bayernliga bei den Männern, Bundesliga bei den Junioren, Regionalliga als Assistent, einmal sogar im ausverkauften Grünwalder Stadion beim TSV 1860 München. Die Vierte Liga versprühe „einen Reiz durch ihre Aufmachung“, schwärmt der Murnauer. In Bayern wird die Regionalliga als semi-professionelle Klasse vermarktet. Sein Spezl Michael Bacher – gleich alt – pfeift heute Zweite Bundesliga. „Hoffentlich bald in der Ersten.“ Mit ihm war er damals häufig in ganz Bayern unterwegs. „Am meisten Spaß hat’s gemacht, wenn die richtigen Leute dabei waren“, sagt Beinhofer.

Eine Partie in Memmingen wird unvergessen bleiben. Bei der Rückfahrt leuchtete die Meldung auf: „Sofort stehen bleiben – der Motor könnte zerstört werden.“ Mit seinen Kollegen Tobias Baumann und Matthias Braun hielt er auf einem Feldweg in der Pampa, wartete ewig auf den Abschleppdienst. Kollege Baumann, Lehrer, schrieb damals eine Seminararbeit. Thema: Bibi Blocksberg. Den ganzen langen Abend mussten sich die Gestrandeten also Bibi-Blocksberg-Hörspiele anhören. Im Nachgang schenkte Baumann seinen Kollegen eine rosa Bibi-Brotzeitdose, als Erinnerungsstück für dieses Allgäu-Abenteuer.

„Ich kann’s nur jedem empfehlen.“

Derlei Geschichten gibt es viele zu erzählen. Auch die unschönen wie die aus Röslau, als man Beinhofer nach dem Schlusspfiff anging. Doch all diese Erfahrungen haben ihm geholfen, im Leben, im Job. „Ich kann’s nur jedem empfehlen.“ Sein Förderer Helmut Urban vergleicht die Schiedsrichterei mit einer Droge. „Wenn du die mal hast, kommst du nicht mehr weg“, scherzt er. Auch Beinhofer wird dem Fußball erhalten bleiben. In welcher Form kann er noch nicht sagen. Auf jeden Fall abseits des Platzes. Beinhofer könnte sich eine Aufgabe in der Ausbildung vorstellen, junge, talentierte Kollegen unterstützen und aufbauen.

Oder einen Posten beim Sportgericht übernehmen, die Parallelen zum Beruf sind nicht zu übersehen. „Passt gut zusammen“, findet er. „Man wird sein Leben lang Schiri bleiben.“ In der Kreisliga, so gerne das die Kollegen im Kreis Zugspitze hätten, wird man ihn nicht sehen. Damit würde er keinem einen Gefallen tun, glaubt Beinhofer. Die Erwartungen wären beidseitig zu hoch. „Ich weiß nicht, ob ich der richtige Mann wäre. Die Kollegen, die dort ohne Linienrichter pfeifen, können das besser als ich.“ (ANDREAS MAYR)