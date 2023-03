Trotz herausragender Erfolge: TSV Murnau krempelt Jugendkonzept um – „Wucht des Ganzen war zu groß“

Von: Andreas Mayr

Wichtiger Baustein in den Zukunftsplänen des TSV Murnau: Dennis Destek (l.) übernimmt künftig die Position des Sportlichen Leiters für den Großfeldbereich. © Privat

Der TSV Murnau will als Einheit wieder mehr zusammenrücken und den Nachwuchs stärken. Durch die Erfolge der vergangenen Jahre gab es zu oft Vereine im Verein.

Murnau – Es sind seltene Einblicke in das Seelenleben eines Mannes, der wie wenige in der Fußballszene polarisiert. Im Winter hatte Michael Adelwart, Chefplaner des prosperierenden Murnauer Nachwuchses, einen deprimierenden Zustand erreicht: „Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr gerne herausfahre“, sagt der Abteilungsleiter des TSV Murnau.

Sein Jugendapparat hatte sich verselbstständigt wie eine Herde, der man nicht mehr Herr wird. „Ich als Verantwortlicher habe gespürt, dass ich das Konstrukt im Ganzen nicht mehr im Griff hatte“, sagt er.

TSV Murnau: Zurück zur Einheit des kämpfenden Drachens

Der Murnauer Nachwuchs, oft als Vorzeigeprojekt gelobt, stand am Scheideweg. Der starke Mann an der Spitze hat sich nun für eine Kurskorrektur entschieden, für einen Weg, der teilweise zurück in die Vergangenheit führt. Konkret sieht das so aus: Der TSV installiert Dennis Destek als Sportlichen Leiter für den Großfeldbereich (U14 bis Männer), konzentriert sich wieder mehr darauf, eine Einheit zu werden. Und er sucht Trainer, die diese Werte des Miteinanders vorleben und an einem gemeinsamen Plan arbeiten. Adelwart selbst kümmert sich künftig um den Kleinfeldbereich, weil er dort das größte Verbesserungspotenzial sieht.

Dieser Schritt kommt unerwartet. In den vergangenen Jahren wuchs das Jugendkonstrukt in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Im Akkord kletterten Mannschaften in Bayern-, Landes- oder Bezirksoberliga. Doch um die Spielklassen geht es den Machern nicht per se. Sie haben bemerkt: Auf dem Überschallflug in den Spitzenbereich ging auch die Identität der kämpfenden, feuerspeienden Drachen aus dem Oberland teilweise verloren. „Die Abteilung ist nicht da, weil sie die besten Spieler hatte, sondern weil wir Trainer hatten, die gut gearbeitet haben, und der Verein als Team gut funktioniert hat.“ Von diesem Kurs kam Murnau ab, verpflichtete profilierte Trainer von außerhalb, die mit eigenen Plänen ankamen. Kein ungewöhnliches Vorgehen in der Branche und weiß Gott kein Falsches. Am Ende passierte aber, was die Führung rückwirkend als Fehler einordnet: Es entstanden „Vereine im Verein“, erklärt Adelwart. „Die Wucht des Ganzen war zu groß“, sagt Destek.

TSV Murnau: Weg zwischen „Top-Talenten“ und Breitensport

Zur neuen Saison legt der TSV sein Software-Update auf: „Zurück zur alten Stärke.“ Zurück zum Markenkern könnte man auch sagen. Wer das grüne Trikot trägt, müsse stolz auf den Drachen auf der Brust sein. So hat das Adelwart einmal vor Jahren erklärt. Eine wesentliche Änderung sieht vor, dass der Breitensportbereich mehr Gewicht bekommt. Jugendliche, die es nicht in die Top-Teams schaffen, sollen nicht mehr durchs Raster fallen. „Es gehört mehr dazu als die Erste Mannschaft“, betont Destek. Eine Reihe an hoch-engagierten Coaches für den Bereich haben die Zwei schon gefunden. Männer wie Markus Saam, Daniel Stanescu und Stefan Bartl. Gerade sucht das neue Tandem nach Trainern für die Leistungsmannschaften, die ein ähnliches Profil abdecken, loyale Mitstreiter mit Ideen und Visionen. Solche hat es in Murnau immer wieder gegeben: Stefan Bierling, Tim Schmid, um nur zwei zu nennen. Auch Martin Wagner, der neue Bezirksliga-Coach, fällt in diese Kategorie.

Mit der Umstrukturierung möchten sie auch sportlich einen Sprung machen. „Wir wollen hier nichts verwalten“, betont Adelwart und denkt dabei an die Jüngsten. Mängel in Sachen Technik hat er bei den Kleinsten aufgedeckt. Oft sind die Trainer in der D- und C-Jugend noch beschäftigt, Defizite auszugleichen. Wenn’s nach Adelwart geht, wechseln die Minis künftig früher nach Murnau. Da dürften die Alarmanlagen bei vielen kleinen Klubs anspringen. Der Abteilungsleiter relativiert aber: Murnau geht es nicht um Wilderei, sondern um die Top-Talente, „die den Weg mitgehen wollen“, also früher oder später ohnehin beim TSV landen. „Wir bilden für die Region aus“, betont er.

Der neue, justierte Weg wird Zeit brauchen. An der einen oder anderen Stelle werde man auch Abstriche machen müssen, sagt Destek. Ihnen ist bloß eins wichtig: Jetzt im Verein Aufbruchstimmung erzeugen und die Mitglieder mitnehmen ins neue Morgen. Gleichzeitig wolle man die sportlichen Ziele mit Erster und Zweiter Mannschaft wie der A-Jugend nicht aufgeben. „Das wird jedes Wochenende ein Drahtseilakt“, sagt Adelwart. (am)