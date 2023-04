TSV Murnau hakt Aufstieg ab: „Das Thema ist durch“ – Blick aufs Positive

Von: Andreas Mayr

In Schieflage: Mit der 1:3-Niederlage gegen Bad Heilbrunn haben sich Tadeus Henn (l.) und Co. aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. © ANDREAS MAYR

In Murnau ist die Phase einer Saison angebrochen, in der die Zukunft mindestens genauso wichtig wie die Gegenwart ist. Natürlich hat keiner gerne freiwillig dieses Stadium erreicht.

Murnau – Aber nach der 1:3-Niederlage gegen Bad Heilbrunn steht mehr oder minder fest, dass der TSV in der Bezirksliga bleiben und nicht aufsteigen wird. Womit zwangsläufig das Mikrofon an Martin Wagner weiter gereicht wird.

Der hat ja zunächst bis zum Saisonende, das nur noch wenige Wochen entfernt ist, zugesagt. Entschieden hat sich der Habacher noch nicht. Demnächst werde er sich mit der sportlichen Führung zusammen setzen, sagt Wagner. Bevor er weiter macht, will er Grundsätzliches geklärt wissen. Etwa wie der Kader aussieht. „Ich hoffe, dass der Haufen zusammenbleibt“, sagt der Coach.

Die vergangenen Wochen – so deprimierend sie für TSV-Anhänger waren – fallen dagegen nicht ins Gewicht. Michael Adelwart, der Abteilungsleiter, hatte die Anhänger ja vor der Runde vorbereitet. Damals noch mit einer subtilen Botschaft. Mit der aktuellen Personaldecke werde es schwer, auf drei Hochzeiten zu tanzen, sagte er und warb um Nachsicht bei den eigenen Leuten. Zwei Monate später ist für jeden klar zu sehen, in welcher Reihenfolge Murnau seine drei Teams priorisiert hat: A-Jugend, Reserve, Bezirksliga. Das bestätigt auch Wagner: „Das war mir von Anfang an klar. In den ersten Gesprächen haben wir uns darauf verständigt, dass die A-Jugend als Aushängeschild in der Landesliga unbedingt die Klasse halten muss. Das ist Prio A.“ Bei Wagners Amtsantritt wusste man schließlich auch schon von Georg Kutters Schicksal.

Trotzdem fühlen sich die vergangenen Wochen wie eine verpasste Chance an. Niemand garantiert dem TSV, dass er auch kommende Saison vorne mitspielt – trotz der Jugend. In Penzberg brauen sie einen Titelkandidaten zusammen. Die Konkurrenz wird sicher nicht kleiner. Auch Wagner ärgert sich, gerade über die beiden Unentschieden gegen Wolfratshausen und Neuhadern, die erst in den Schlussminuten zustande kamen. „Die haben uns ein bissl das Genick gebrochen.“ Schlüsselmomente sagt er zu den verpassten Dreiern. So fair muss man sein: Mit vier Zählern mehr wäre der TSV mittendrin im Triell um Rang zwei. „Da haben wir das Aufstiegsrennen verpasst“, hält der Coach fest.

Genauso analysiert er seine eigene Rolle, was er hätte anders machen können. Rückblickend sagt Wagner über die Zeit, die vom Trainerwechsel und den Verletzungen des Stammpersonals geprägt waren: „Vielleicht hätten wir weniger über den Aufstieg sprechen sollen.“ Nun ist das Fenster ohnehin geschlossen. „Das Thema ist durch. Wir haben uns darüber geärgert, weil es die letzte Chance war“, sagt Wagner über die Einheiten in dieser Woche.

Er hofft jetzt auf die entfesselnde Wirkung der Realität. Ein Team ohne Druck soll befreit aufspielen und zurück zum Kombinationsfußball kehren, der seine Identität ist. Bei all den Klagen über das Ende der Aufstiegsträume müsse man mal das Positive betrachten. Gerade beim Blick auf den nächsten Gegner an diesem Freitag (19.30 Uhr). Mit dem FC Deisenhofen II stieg Murnau gemeinsam aus der Kreisliga auf. Und die Bayernliga-Reserve plagt sich noch immer. „Da musst du echt froh sein, dass wir in einer so komfortablen Situation sind“, sagt Wagner. Aus dieser Perspektive gesehen, „ist mir das ganze immer zu negativ“. (am)