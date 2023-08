Murnau-Coach Wagner: „Porr ist für mich vermutlich der beste Stürmer der gesamten Bezirksliga“

Martin Wagner hofft am Freitagabend gegen Landesliga-Absteiger auf die Unterstützung der Fans. © Oliver Rabuser

Nach dem Sieg gegen Penzberg wartet auf den TSV Murnau am Freitagabend der TSV Brunnthal. Trainer Martin Wagner hofft auf die Unterstützung der Fans.

Murnau – Kaum angefangen, schon steht Spieltag Nummer vier für den TSV Murnau vor der Tür. Bereits heute Abend um 20 Uhr sind die Drachen wieder gefordert. Auf dem heimischen Gelände empfangen sie den TSV Brunnthal. Von der Ausgangslage vor der Saison sicherlich der bislang härteste Brocken für Murnau. Immerhin waren die Gäste in den vergangenen zwei Spielzeiten in der Landesliga Südost beheimatet. „Eine sehr starke Mannschaft“, findet auch Martin Wagner. „Für mich auf alle Fälle auch ein Kandidat für die vorderen Plätze.“

TSV Murnau: Coach Martin Wagner rechnet mit körperlich robusten Brunnthalern

In der Saison 2018/19 gingen beide Vereine noch in der Kreisliga gemeinsame Wege, feierten gegeneinander jeweils in der Fremde deutliche Siege. Die Gäste haben in der aktuell laufenden Spielzeit noch acht Akteure in ihren Reihen, die vor fünf Jahren schon dabei waren. Auf Murnauer Seite findet seich kein einziger wieder. Sicherlich ein nicht zu unterschätzendes Erfahrungsplus zugunsten der Gäste.

Dessen ist sich auch Murnaus Trainer bewusst. „Doch es ist nicht nur das. Auch körperlich wird uns ein sehr robuster Gegner alles abverlangen“, glaubt Wagner. „Da werden wir uns ganz schön reinspreizen dürfen, um da mitzuhalten. Und ohne Penzberg zu nahe treten zu wollen, mit Brunnthal kommt da schon nochmals ein ganz anderes Kaliber auf uns zu.“

„Wichtig war, dass wir nach den beiden Niederlagen ruhig geblieben sind und sie nicht überbewertet zu haben.“

Warum Murnaus Übungsleiter explizit den 1. FC Penzberg als Maßstab verwendet, hat damit zu tun, dass die Murnauer dort unter der Woche ihren ersten Sieg einfahren konnten, nach zuvor zwei Niederlagen in Wolfratshausen und gegen Raisting. Übrigens eine Parallele zu Brunnthal, denn auch das Team von Trainer Janosch Landsberger, der nach dem Abstieg Raphael Schwanthaler an der Seitenlinie beerbt hat, startete mit zwei knappen 1:2-Niederlagen gegen Pasing und in Neuhadern in die Saison.

Doch auch hier folgte in der englischen Woche der Paukenschlag mit einem 4:0 über den FC Deisenhofen II. „Ich bin froh, dass wir den ersten Dreier eintüten konnten“, betont Wagner merklich erleichtert. „Wichtig war, dass wir nach den beiden Niederlagen ruhig geblieben sind und sie nicht überbewertet zu haben.“

Murnau-Coach Wagner hofft auf Heimfans gegen Brunnthal: „Das brauchen meine Jungs“

Das Gleiche ist nun ebenfalls gefordert. Der erste Dreier war schön und wichtig für den TSV, doch jetzt wartet mit Brunnthal „eine harte Nuss auf uns“. Besonders die Dreierachse bestehend aus Kapitän Simon Neulinger, Luis Fischer und Fabian Porr hat es dem Murnauer Coach angetan. „Neulinger organisiert die Defensive, Fischer ist als Zehner Dreh- sowie Angelpunkt im Mittelfeld und Porr ist für mich vermutlich der beste Stürmer der gesamten Bezirksliga.“

Daher wünscht sich Wagner wieder mächtig Unterstützung von der Seitenlinie: „Es wäre schön, wenn wieder viele Zuschauer an die Poschinger Allee kommen. Das brauchen meine Jungs und spornt sie an.“ (ANDREAS KÖGL)