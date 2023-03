Kommentar zum Murnauer Trainerwechsel: Wagner ist die Idealbesetzung – Neue Drachen-Ära?

Von: Andreas Mayr

Martin Wagner ist die Idealbestzung beim TSV Murnau, meint Sport-Journalist Andreas Mayr. © Andreas Mayr

Nach Jahren findet zusammen, was zusammen gehört. Martin Wagner ist die Idealbesetzung für den Trainerposten in Murnau. Ein Kommentar.

Murnau – Mit 37 Jahren ist er nah genug dran an den jungen Talenten. Sein jugendlicher Esprit fügt sich ein in das Konzept des TSV, der sich als Nachwuchsfabrik Nummer eins im Oberland positioniert hat.

Egal, wen man in Habach oder Penzberg nach Wagners Arbeit fragt: Sein Umgang mit jungen Fußballern wird stets als größte Stärke aufgezählt. Zweitens meistert kaum einer das Spannungsfeld zwischen Teamspieler und Anführer so gut. Wagner gewährleistet hundert prozentige Loyalität gegenüber Klubführung und Mannschaft, hat aber gleichzeitig klare Vorstellungen, wie sein Fußball auszusehen hat.

Daran scheiterte letztlich sein Vorgänger Sven Teichmann, der zwar fachlich unumstritten, umgänglich und ein guter Gesprächspartner war, aber auf dem Weg durch die Saison Abteilungsleiter und Teile des Teams verlor. „My way or the highway“, sagen sie in Amerika zu Teichmanns Einstellung. Entweder so oder gar nicht. Das geht in Murnau nicht gut, erst recht nicht neben einem Alphatier wie Michael Adelwart.

Wagner ist da anders gepolt. Ein Trainer mit Herz, Wärme und Konzilianz. Sollten sich beide Parteien auf eine Verlängerung im Sommer einigen, wäre das ein Glücksfall für den TSV. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Wagner eine neue Ära in Murnau mitbegründet. (am)