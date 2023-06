„Die Jungs werden von allen Seiten angegraben“ – Murnau kann seine Talente halten

Von: Andreas Mayr

Teilen

Martin Wagner kann auf einen starken Kader in der kommenden Saison zurückgreifen. © Andreas Mayr

Der Sommer ist kurz beim TSV Murnau – und vor allem hart. Am Montag startet die Vorbereitung auf die neue Bezirksligasaison mit einem Hammer-Programm.

Murnau – 14 Einheiten in 16 Tagen hat Trainer Martin Wagner angesetzt, darunter erste Testspiele und Regenerationsphasen. „In erster Linie müssen wir an der Fitness arbeiten“, sagt der Coach. Selbst für die Zeit ohne Training hat er seinen Fußballern Hausaufgaben in Form von Fitnessübungen gegeben.

Darin sah er Murnaus größtes Defizit in der Rückrunde. Weiterer Schwerpunkt in der ersten Phase wird die Zweikampfhärte sein. „Wir müssen erwachsener werden“, betont Wagner. Neben Efe Kurtar wird mit Philip Jarosch ein zweiter externer Zugang dabei sein. Der Murnauer verbrachte seine Karriere beim SV Uffing, war dort der Fixpunkt der Verteidigung mit seiner Größe und seinem Kopfballspiel. „Er ist ein Kämpfer und will es unbedingt wissen“, sagt der Coach über ihn. Zudem befördert Wagner fünf weitere Jugendspieler fest in den Kader der ersten Mannschaft (Julian Popp, Leon Schlichting, Luis Zehetmeier, Constantin Humpa und Moritz Schreckegast).

In gewisser Weise wertet Wagner auch die Langzeitverletzten Georg Kutter, Michael Marinkovic, Konstantin Ott und Josef Bierling als Zugänge, weil sie gar nicht oder kaum unter ihm gekickt haben. Zuletzt freut sich der Habacher, Amerika-Rückkehrer Thomas Bauer gehalten zu haben, der in seinem System eine zentrale Rolle einnehmen wird. Heiß umworben sei er gewesen, wie andere auch. „Die letzten Wochen waren heftig. Die Jungs werden von allen Seiten angegraben“, sagt Wagner. Er findet das schade, trägt Murnau doch als Ausbildungsverein einen beträchtlichen Anteil an ihrer Entwicklung. am