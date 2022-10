Gemischte Gefühle: Murnauer Drachen überzeugen in Haidhausen - Top-Stürmer Kutter muss früh raus

Jubel mit dem langen Kerl: Fabian Erhard (Mitte) netzt zweimal ein. Mit ihm feiern Michael Marinkovic und Nicolai Bierling © Kögl

Der TSV Murnau brilliert in Haidhausen mit einer starken Abwehrleistung. Ein Wermutstropfen: Torjäger Georg Kutter muss nach Zusammenprall mit Haihausens Torhüter früh raus.

München – Von einem Meisterstück zu sprechen, wäre wohl etwas verfrüht. Was die Murnauer Fußballer beim 3:1-Auswärtserfolg im Verfolgerduell der Bezirksliga Süd in Haidhausen am Sonntag auf den Kunstrasen zauberten, hat aber auf alle Fälle das Zeug zu einem gelungenen Gesellenstück. Das sah auch Trainer Sven Teichmann so: „Es war eine richtig gute Leistung gegen eine absolute Spitzenmannschaft.“ Der Coach musste die letzten 40 Minuten nach einem Wortgefecht mit Schiedsrichter Florian Gebert von der Tribüne aus verfolgen. Das änderte aber nichts – weder am Ausgang, noch an seinem Urteil: „Die Jungs haben einen weiteren Entwicklungsschritt vollzogen und eine Klassepartie abgeliefert.“

Blitzstart durch Einwechselspieler: Emilio Schmidt-Cabrera und Fabian Erhard treffen - Kutter muss nach Zusammenprall raus

Teichmann hatte im Vorfeld angekündigt, sich im taktischen Bereich etwas einfallen zu lassen. Die Idee mit einem 4-4-2-System zu agieren, ging jedenfalls richtig gut auf. Und das, obwohl die Murnauer gleich zwei Hiobsbotschaften verkraften mussten. Die erste: Bastian Adelwarts körperliche Verfassung nach ein paar Krankheitstagen ließ einen Einsatz nicht zu. Die zweite: der Ausfall von Georg Kutter. Nach einem Chipball in den Strafraum versuchten sowohl Haidhausens Torhüter Michael Perkovic als auch Kutter als Erster an den Ball zu kommen. Der TSV-Spieler zog nicht zurück, beide prallten heftig aneinander und mussten behandelt werden. Während es für den Keeper weiterging, musste Kutter – nachdem er es zwischendurch noch einmal versucht hatte – nach 23 Minuten raus.

Bittere Nachricht: Top-Torjäger Georg Kutter (r.) mit Haidhausens Keeper Michael Perkovic zusammen und muss ausgewechselt werden. © Kögl

Nur gut, dass Teichmann in der glücklichen Lage ist, nahezu ohne Leistungsverlust adäquaten Ersatz von der Bank zu bringen. Für Adelwart schickte er Emilio Schmidt-Cabrera aufs Feld, für Kutter kam Fabian Erhard. Eben jene zwei sorgten dann innerhalb von nicht einmal 20 Minuten für eine 3:0-Führung der Gäste. Erst stand Erhard nach einer Ecke von Tadeus Henn goldrichtig und stocherte den Ball im Nachsetzen über die Linie. Schmidt-Cabrera profitierte von einem dicken Schnitzer in Haidhausens Hintermannschaft. In der Vorwärtsbewegung wurde Erhard der Ball genau in den Fuß gespielt, der legte quer zu seinem Teamkameraden, der eiskalt abschloss.

TSV-Trainer Teichmann lobt Murnauers Defensivleistung: „Die Jungs haben es super umgesetzt, wir haben den Gegner genervt bis zum Gehtnichtmehr“

Vor dem 3:0 war dann aber Murnaus Defensive einmal gefragt. Keeper Felix Schürgers tauchte einen Freistoß von Sebastian Bracher aus dem linken unteren Eck und bekam beim Nachschuss von Gürkan Öztürk Hilfe vom Pfosten. Im Gegenzug folgte der zweite Streich Erhards, der nach einem weiten Ball nicht lange fackelte, sondern aus halbrechter Position abzog und ins lange Eck traf. Haidhausen war angeschlagen, reagierte aber noch: In der Nachspielzeit sorgte Stürmer Gilbert Diep für das 1:3 und einen Hoffnungsschimmer aus Gastgeber-Sicht.

Teichmann bereitete seine Schützlinge auf eine Abwehrschlacht im zweiten Abschnitt vor. „Aber ich wusste auch, dass sich für uns Räume und Möglichkeiten ergeben würden.“ Dass es nur über eine starke Defensivleistung klappen würde, hatte er seinen Spielern lange genug eingebläut. „Die Jungs haben es super umgesetzt, wir haben den Gegner genervt bis zum Gehtnichtmehr.“ Auch die erwarteten Konterchancen waren zu erkennen, brachten aber keinen Ertrag mehr.

Ein Lob wollte Teichmann trotz der starken Teamleistung auch ganz speziell noch los werden: an Manuel Diemb und Michael Marinkovic. Ersterer habe die Abwehrreihe „super organisiert“, Marinkovic sei ein echtes Vorbild gewesen. Immer anspielbar, aber auch ein lautstarker Anführer. „Das war diesmal extrem wichtig“, sagt der Coach. „Ich bin echt wahnsinnig stolz und froh, wie das Team das gemeistert hat.“ (Andreas Kögl)