TSV Murnau: Mit Geheimtaktik ins Spitzenspiel gegen Haidhausen - „Werden etwas anders spielen“

Von: Andreas Mayr

Wenn er in Fahrt kommt, ist er kaum zu stoppen: Georg Kutter (r.) hat auch auf neuer, etwas zurückgezogener Position schon wieder eine beachtliche Torquote. Foto: mayr © mayr

Felix Schürgers hat es nicht weit zur Sportanlage an der St.-Martin-Straße in München, gelegen zwischen Nockherberg und Ostfriedhof.

Murnau – Der Torwart, der in München wohnt und arbeitet, hat daher schon mit eigenen Augen gesehen, was die Murnauer Fußballer am Sonntag erwartet: das offensiv profilierteste Team der Bezirksliga Süd, der selbst ernannte Aufstiegskandidat.

Beim Blick auf den Kader der Spielvereinigung Haidhausen gibt es gegen derlei hausgemachte Vorgaben wenig einzuwenden. Auf mehr als 400 Spiele Erfahrung zwischen Landes- und Regionalliga bringen es die Münchner Kicker. Auch der Murnauer Trainer Sven Teichmann lobt die Gegner. „Die haben wirklich gute Fußballer dabei.“ Erstmals nach langer, langer Zeit bezeichnet er sein TSV-Team als Außenseiter. „Die Haidhauser sagen ja selbst, sie sind der Top-Favorit“, begründet Teichmann.

In den vergangenen Wochen trugen beide Klubs bereits ein kleines Fernduell aus. Und zwar in Form ihrer Torjäger Georg Kutter (Murnau) und Gerald Diep (SpVgg), die sich in der Ligarangliste derzeit hinter dem Garmisch-Partenkirchner Moritz Müller mit dessen Partner Jonas Poniewaz um Rang zwei duellieren. Dieps Transfer schlug die höchsten Wellen im Sommer. Der bullige Stürmer mit Gardemaß (über 1,90 Meter) und feinem Fuß traf vorige Saison in der Bayernliga 15-mal für Pullach. Wird eine Aufgabe für die Murnauer, ihn kalt zu stellen. „Den kann man nur als Team auffangen, alleine schafft das keiner“, prophezeit Teichmann, der in seiner Profizeit beinharter Verteidiger war. Wolfratshausen habe gezeigt, wie es geht: „Nach 15 Minuten ist er nur im Mittelfeld rumgeturnt. Das ist die halbe Miete.“ Dennoch: Diep findet seine Wege vors Tor, sei’s mit seinen One-Touch-Pässen in der Spieleröffnung oder nach Standards. „Da werden wir einen hinstellen.“

Auf Murnauer Seite knüpft Georg Kutter an seine Vorsaison als Kreisliga-Torschützenkönig an. Man hätte vermuten können, dass die Trefferquote in der höheren Liga und auf neuer Position – weniger Stoßstürmer, mehr Mittelfeld-Allrounder – zurückgeht. Aber Teichmann hat in seinem System für den Uffinger diverse Schnellstraßen in Richtung gegnerischer Kasten eingebaut. „Das tut ihm besser, wenn er mit Tempo kommt. Er kann so auf jeder Position spielen – mal links, mal rechts, mal im Sturm.“ Quasi als einziger Murnauer traf er verlässlich in den vergangenen Wochen.

Mittlerweile haben Kutter und der TSV wieder den Punkt erreicht, an dem sich die Gegner gezielt auf den Torjäger einstellen. Gegen Deisenhofen vorige Woche war’s offensichtlich. Bei der Ballannahme malträtierten sie ihn bereits. Teichmann betont: „Das wird ihm das eine oder andere Mal passieren.“ Denn kommt er einmal ins Laufen, kann ihn fast niemand mehr einfangen. Oder nur mit einem Foul stoppen.

Trotz der gut besetzten Offensivreihen muss die Partie aber nicht zwangsläufig ein Spektakel werden. Haidhausen hat sich variabel präsentiert in dieser Saison. Gegen angriffsstarke Penzberger zog sich die SpVgg bis an die Mittellinie zurück, selbst daheim auf dem eigenen kleinen Kunstrasen. Teichmann betont: „Wir haben für alles einen Plan, so flexibel sind wir.“

Murnau seinerseits setzt im Spitzenspiel auf Kompaktheit als oberste Vorgabe. Und der Coach hat sich einen kleinen Taktikkniff vorbehalten, der natürlich noch geheim bleibt. Er sagt: „Wir werden uns ein bisschen umstellen und etwas anders spielen.“ (am)