Ex-Profi Teichmann beim TSV Murnau: Videoanalyse, Eistonne & Co. - „Spieler wollen Videolinks“

Von: Andreas Mayr

Emotionales Tandem: Sven Teichmann (r.) und sein Vize Benedikt Hausmann kommunizieren viel. Foto: am © am

Der TSV Murnau schickt sich an, aus den Niederungen des Amateurbereichs herauszuklettern. Nach dem Aufstieg ließ der Klub mit riesigem Nachwuchsfundus mit der Verpflichtung von Ex-Profi Sven Teichmann aufhorchen.

Murnau – Der 52-Jährige schreitet voran auf dem Weg der Professionalisierung. Vor dem Saisonstart an diesem Samstag daheim gegen Großhadern (16 Uhr/Poschinger-Allee) spricht Teichmann über Erfolgsdruck in Murnau, das Niveau der Bezirksliga und den Moment, in dem er in Murnau endgültig angekommen ist.

Die Bezirksliga ist eine Oberlandliga mit vielen bekannten Namen. Vorteil oder Nachteil?

Vorteil. Fußball lebt von Emotionen. Mit so vielen Derbys haben wir eine Eigenmotivation bei den Spielern. Da muss man im Grunde nichts sagen als Trainer. Die Jungs kennen sich untereinander, da hat es immer einen bestimmten Reiz, die anderen zu schlagen. Für die Motivation der Einzelnen ist das einfacher.

Wie gut ist Ihr Team im Vergleich?

Ich kann mir wirklich kein Urteil erlauben. Wir hatten in der Vorbereitung Landesliga-Teams und Bezirksligisten. Da war ich überrascht, dass wir so gut mitgehalten haben. Ich kann uns nicht einordnen. Freitag habe ich Heilbrunn gesehen, genauso habe ich mir Raisting angeschaut. Das Niveau ist okay. Die Spiele werden durch den größeren Willen entschieden.

Oft wird Murnau als Geheim-Favorit genannt. Was sagen Sie den Leuten?

Das können sie gerne machen. Wir wissen, was wir können, wo wir hinwollen. Wir haben interne Ziele ausgegeben. Die verfolgen wir.

Das Ziel, das nach außen kommuniziert wird, lautet Klassenerhalt. Ab welchem Platz wären Sie denn zufrieden?

Ich möchte das nicht an irgendeinem Tabellenplatz festmachen, sondern attraktiven Fußball sehen. Es wird sich hoffentlich herauskristallisieren, dass wir einen einstelligen Platz kriegen werden.

Auf welche Spiele freuen Sie sich?

Auf Garmisch. Das wird ein Höhepunkt. Die Rivalität, das habe ich mitgekriegt, ist groß. Raisting und Denklingen sind bei mir um die Ecke. Interessant wird auch das Spiel gegen Haidhausen, das als Topfavorit gilt und aufsteigen will.

Acht Wochen TSV – wie sieht Ihr erstes Fazit aus?

Das ist ein extrem cooler Verein. Alle versuchen, das Bestmögliche herauszuholen. Ich telefoniere mit den Leuten oft stundenlang. Es macht auch extrem viel Spaß mit dem Hausl (Benedikt Hausmann/Anm.d.Red.) zu arbeiten, weil wir von der Denke her gleich sind. Das ganze Gefüge, Erste, Zweite Mannschaft und A-Jugend, ist eng verknüpft. Das ist ein Faustpfand. Nur das kann der Weg sein.

Verspüren Sie Druck, diesen Talentschuppen weiter nach oben zu führen?

Ich mache mir keinen Druck. Ich weiß, dass wir eine gute Mannschaft und eine gute Jugendarbeit haben. Genauso weiß ich, dass der eine oder andere im Winter zu uns stößt. Michael Adelwart (Abteilungsleiter Anm.d.Red.) steht hinter mir. Natürlich: Sollten wir zum Start vier Spiele verlieren, werden wir uns zusammensetzen. Davon gehe ich aber nicht aus.

Sie wählen einen ungewöhnlich professionellen Ansatz für die Bezirksliga. Besteht nicht die Gefahr, die Spieler zu überfrachten?

Ich hab’ den Jungs von vorne herein gesagt, dass ich bestimmte Ansprüche habe. Ich bin kommunikativ. Sie können jederzeit zu mir kommen. Ja, es hat sich viel geändert, mit Videoanalyse, Eistonnen, Physiotherapeut und so. Wir haben jetzt ein gutes Level. Darüber habe ich bisher nur Positives gehört. Teilweise wollen die Spieler die Videolinks haben, um sich die Spiele nochmals selbst anzuschauen. Sie sind wissbegierig.

Wollen Sie in Murnau längerfristig etwas aufbauen?

Das Fußballgeschäft ist sehr schnelllebig. Ich kann es nicht sagen. Wir machen erst einmal ein Jahr, beschnuppern uns. Ich kann mir vorstellen, ein, zwei Jahre weiter zu machen. Das Projekt ist interessant. Aber wenn ich ein Angebot kriegen sollte, das passt, muss ich vielleicht auch den Schritt machen – für mich selbst.

Los geht’s gegen Großhadern, was wissen Sie über das Team?

Nicht viel. Ich werde meine Kontakte in den Münchner Raum spielen lassen. Aber ich möchte mich nie zu sehr auf den Gegner versteifen. Wir wollen unser Spiel durchdrücken.

Das Gespräch führte Andreas Mayr.