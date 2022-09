Murnaus Roman Trainer erleidet Kreuzbandriss - „Ich werde mich nicht einsperren und trauern“

Von: Andreas Mayr

So wird man ihn lange nicht mehr sehen: Für Roman Trainer ist die Saison den Prognosen nach gelaufen. Am 13. September wird er am Kreuzband operiert. © ANDREAS MAYR/ARCHIV

Roman Trainer ist von Beruf Zimmerer. In seiner Freizeit spielt er Fußball beim TSV Murnau. Womit wir schon bei einem großen Problem angelangt sind.

Murnau/Wildsteig – Denn der 22-Jährige wird für einige Monate nicht mehr aufs Dach steigen, geschweige denn kicken können. Im Bezirksliga-Spiel gegen Berg hat sich der Wildsteiger das Kreuzband gerissen.

Eine Verletzung, die auf so vielen Ebenen eine mittlere bis große Katastrophe darstellt. Wenigstens hat sein Chef viel Verständnis gezeigt und ihm aufmunternd zugeredet. Die Fußballsaison ist für ihn, den Prognosen nach, beendet. Vom Torjäger zum Pechvogel – eine Transformation, die sich Trainer lieber gespart hätte.

Im Sommer war er nach Murnau gewechselt. Für manchen kam der Transfer durchaus überraschend, hatte er doch mit der Spielgemeinschaft aus Wildsteig und Rottenbuch den Aufstieg gepackt und sich die Torjägerkrone in der Kreisklasse aufgesetzt. Nur selten verlässt ein junger Mann seinen Heimatklub, der gerade die Erfolgswelle surft. Doch Trainer betont: „Als Sportler will man immer das Maximale herausholen.“ Deshalb hat er sich damals mit 13 Jahren gegen Eishockey in Peiting und für den Fußball entschieden. „Mein Herz schlägt einfach für Fußball, da denke ich den ganzen Tag daran.“ Niemals hätte er sich das verziehen, wenn er die Chance in Murnau ausgelassen hätte. Seit eineinhalb Jahren verfolgt er genau, was sich dort tut. Einige Jugendspieler aus dem Pfaffenwinkel – Tadeus Henn, Christoph Greinwald und Co. – kannte er schon davor. Im Winter fragte der TSV erstmals an, Trainer vertröstete den Verein auf den Sommer. „Ich wollte die Saison sauber zu Ende bringen.“ In Rottenbuch habe er schließlich mit elf Spezln zusammen gekickt. Das gibt keiner gerne über Nacht auf.

Nun also Bezirksliga mit einem Emporkömmling, der seine natürliche Grenze noch nicht ausgelotet hat. Trainer will bei allem dabei sein, was in Murnau noch wachsen und entstehen wird. Wo das alles endet mit diesem unerschöpflichen Reservoir an Nachwuchskickern, kann keiner sagen. Trainer sagt jedenfalls: „Ich finde es cool, etwas aufzubauen.“ Einen Mann mit seinem Torinstinkt verträgt jeder Klub. Wo er das eigentlich her hat, kann er auch nicht sagen. Er hat seine ganze Karriere Stürmer gespielt, schon damals mit sechs Jahren auf der grünen Wiese vor der Wildsteiger Grundschule. Toreschießen bereite ihm große Freude, zudem beobachtet er gerne die Laufwege von Stürmern. Wenn er beim FC Bayern im Stadion sitzt, kann es passieren, dass er 30 Minuten nur den Angreifern zusieht. Karim Benzema, der Torjäger von Real Madrid, beeindruckt ihn derzeit nachhaltig. Seine Fähigkeit, aus dem Nichts eine Partie zu entscheiden, schätzt er am meisten. In Murnau hatte er anfangs noch mit den typischen Kinderkrankheiten zu kämpfen, die Spieler aus niedrigen Klassen plagen. Das Körperspiel und die geringe Zeit am Ball nennt er als größte Schwierigkeiten auf dem neuen Niveau. Gegen Geretsried im ersten Testspiel hat er erst einmal 20 Minuten gebraucht, um sich überhaupt zurecht zu finden, was gerade auf dem Platz abläuft.

In den ersten Ligapartien setzte ihn Coach Sven Teichmann in der ersten Elf sowie als Joker ein. Gegen Berg stand er nur acht Minuten auf dem Rasen, ehe er sich schwer verletzte. Ein Zweikampf war’s, kein Foul. „Ich bin geflogen und hab’ was Schnalzen gehört. Ich hab’ gleich gewusst, irgendwas passt nicht mehr.“ Vom Kreuzbandriss erfuhr er am Tag darauf. Früher kam so eine Botschaft einer Kalamität schlimmsten Ausmaßes gleich. Doch Trainer sieht der Rehabilitation entspannt entgegen. „Ich habe null Angst, dass das mal wieder reißt.“ Seine Teamkollegen Konstantin Ott und Emilio Schmidt Cabrera erlitten die gleiche Verletzung in jungen Jahren und stehen längst wieder ohne Beschwerden auf dem Platz. Sie haben ihm gut zugeredet. Verläuft alles perfekt, könnte er am Saisonende zurückkehren. „Ansonsten greife ich nächste Saison an.“

Zwei Wochen nach dem schwarzen Abend befindet sich Trainer schon auf Comeback-Kurs. Täglich trainiert er bis zu einer Stunde in der Mini-Muckibude daheim. Daneben verbringt er viel Zeit mit Freundin und Freunden. Für 13. September ist seine Operation angesetzt. Danach geht’s entweder auswärts auf Reha (das würde er sich wünschen) oder zum Physiotherapeuten. Egal, wie lange sich das alles hinzieht: Er wird weiter engsten Kontakt zum TSV Murnau halten. „Ich werde mich nicht einsperren und trauern, davon wird das Kreuzband auch nicht ganz.“ Er sieht sich weiter als Teil des Teams. (Andreas Mayr)