Kutter bringt das Feuer

Von: Andreas Mayr

Seine Einstellung wünscht sich Trainer Sven Teichmann von mehr Spielern auf dem Platz: Georg Kutter hat den unbedingten Willen zum Toreschießen und gibt alles. © Andreas Mayr

Der TSV Murnau hat den TSV Neuried nach Rückstand noch mit 4:2 bezwungen. Insbesondere, weil Torjäger Georg Kutter einmal mehr seine Klasse bewies.

Murnau – Natürlich durfte an einem erfolgreichen Abend der Blick auf die Torschützenliste nicht fehlen. Mit einem Dreierpack pirschte sich Georg Kutter an den gesperrten Moritz Müller heran, liegt jetzt mit seinen 13 Treffern noch vier Tore hinter dem Stürmer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen auf Rang zwei. Sven Teichmann, sein Trainer, sagt: „Für Georg freut es mich, dass er gesund ist und aufgeholt hat.“ Nach überstandener Blessur stand Kutter in der Startelf und zwar als Tank in der Offensive. Er verlieh dem Murnauer Spiel genau das, was gegen Neuried dringend notwendig war: Feuer, richtiges Feuer. Ohne Kutter hätte der TSV dieses Duell kaum gewinnen können. Nach zwischenzeitlichem 1:2-Rückstand siegte Murnau noch 4:2.

Teichmann verwies direkt im Anschluss auf Kutters grenzenlosen Antrieb. Der rollte wie eine Abrissbirne auf Neurieds Hintermannschaft zu. „Bei ihm siehst du, dass er die Dinger unbedingt machen will“, lobt der Coach. Diese Einstellung wünschte sich Teichmann auch von Kutters Nebenmännern. Doch die nahmen die Vorgaben des Trainers nicht ganz so genau. 100 Prozent hatte Teichmann gegen die schwächelnden Neurieder verlangt, er bekam maximal die Hälfte, einen Motor im Standgas. Woran man das sah: An Fußballern, die Zweikämpfen eher aus dem Weg gingen, als sie zu führen. Die mal eben die vor der Partie vereinbarten Punkte (Einlaufen bei langen Bällen) vergaßen und dadurch zwei Tore kassierten. Und die noch dazu auf taktisch gut vorbereitete Gäste trafen, bestens eingestellt auf Murnaus System. So gesehen kam das 1:2 gerade recht, weil der TSV danach alles umkrempelte. Seine Mentalität und seine Taktik. Teichmann zog zwei Mittelfeldmänner ins Zentrum, ließ die Außenverteidiger höher anlaufen – und mit einem Mal fand Murnau einen Weg, das Mittelfeld zu überbrücken.

Allen drei Kutter-Treffern gingen sehenswerte Pässe aus dem Halbfeld voraus, die in einer Kreisliga ohne Linienrichter wohl nicht gefallen wären. Das sind die Vorzüge der Bezirksliga. Wie souverän der Torjäger seine Szene abschloss, war mehr als sehenswert und überragend gespielt. Murnaus zweiter Torschütze, Konstantin Ott, deutete ebenso sein großes Talent an. Sein Coach staunte über ein weiteres Solo Mitte der zweiten Halbzeit, als er drei, vier Neurieder narrte, den freien Schuss aber zu hoch ansetzte. Genauso knapp verpasste der eingewechselte Lukas Streicher in seinem ersten Spiel für Murnau in dieser Saison die Entscheidung. „Ihm hätte ich das Tor gegönnt“, sagt sein Trainer. Streicher hatte monatelang krank gefehlt. Gleichwohl merkt Teichmann an: „Solche Konterchancen musst du machen.“

In den letzten zehn Minuten der Partie tuckerte der TSV mit leerem Tank übers Feld. Eine Folge der kräftezehrenden Wochen. Mit Phillip Mühlbauer fällt nun auch noch ein Stammspieler für den Rest des Jahres aus. Bei einem Foulspiel knickte er um, verletzte sich am Sprunggelenk. Der einst so große Kader umfasst nach Teichmanns Zählung somit nur noch 14 Kicker. Umgehend reagierte der Coach. Nächste Woche stehen lediglich zwei Trainingseinheiten an. „Damit wir ein bisschen Pause haben.“ Was den Stil betrifft, wartet in Raisting einer der härtesten Gegner auf den TSV.