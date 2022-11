Murnau bleibt dem 1. FC auf den Fersen

Von: Oliver Rabuser

Scheiterte selbst im Abschluss, glänzte aber als Vorbereiter des Murnauer Führungstreffers: Tadeus Henn (l.). © Oliver Rabuser

Der TSV Murnau feiert einen ungefährdeten 3:0-Erfolg beim VfL Denklingen und steht nun auf Platz zwei der Fußball-Bezirksliga Süd, direkt hinter Spitzenreiter 1. FC Garmisch-Partenkirchen.

Denklingen – Ein Herbstfinish aller erster Güte rückt immer näher. Der TSV Murnau gewinnt sein Nachholspiel beim VfL Denklingen klar und überlegen mit 3:0, etabliert sich dadurch wieder als hartnäckigster Verfolger von Spitzenreiter 1. FC Garmisch-Partenkirchen. In 16 Tagen treffen beide Landkreis-Teams im Stadion am Gröben aufeinander. Dann geht es vermutlich darum, wer den Jahreswechsel als Tabellenführer begehen darf.

Eines ist klar: Wer die Drachen in der Form vom Mittwoch schlagen will, der darf keinesfalls mit dem falschen Fuß aufstehen. Denklingen, in Bestbesetzung fraglos eines der besseren Teams dieser Bezirksliga, konnte nur in der ersten halben Stunde auf annähernd gleichem Niveau mithalten. Schon da präsentierten die Murnauer die bessere Spielanlage, doch ging für den VfL wenigstens noch der eine oder andere Torschuss aus. Nichts wirklich gefährliches, aber es waren eben einige Abschlüsse. Insofern erwähnenswert, weil in dieser Erhebung nach dem Seitenwechsel lange Zeit ein Vakuum herrschte. Simon Ried hätte nur zu gerne den ersten Umschaltmoment der Partie genutzt, doch Kevin Diemb stellte sich ihm entschlossen entgegen. Dominik Karg verpasste einen Steilpass nur um Zentimeter. Die Drachen ließen sich Zeit, was sie taten, das hatte Hand und Fuß. Bastian Adelwart tankte sich am linken Strafraumeck durch, Keeper Manuel Seifert parierte den Drehschuss von Tadeus Henn per Fußabwehr.

Der zweite Abschnitt war dann eine klare Angelegenheit. Murnau profitierte von einem frühen Doppelschlag, ließ danach den Gegner zumeist nur noch ins Leere laufen. Kaum war wieder angepfiffen, schlug die Tormaschine zu. Wie schon am Sonntag in Raisting war Georg Kutter mit dem Kopf erfolgreich. Die Hereingabe von der rechten Seite ging auf die Kappe von Henn. Dass sich Risiko bisweilen lohnt, veranschaulichte wenig später Julius Heinen, als er einen abgewehrten Ball jenseits der Sechzehnerlinie via Dropkick in den kurzen Torwinkel beförderte. Marke Traumtor!

Denklingen suchte den Weg zurück in die Partie, fand aber kaum einmal Räume, um die Drachen in Verlegenheit zu bringen. Selbst mit zehn Mann – Michael Marinkowic handelte sich eine Zeitstrafe ein – blieb der Aufsteiger das gefährlichere Team. Fabian Erhard setzte bei einem eigentlich zu weit geratenen Steckball nach, und als Keeper Seifert per Fußabwehr klärte, schob der hoch aufgeschossene Angreifer seinen Körper in die Flugbahn – 3:0 für die Gäste.

Hätte VfL-Kicker Maximilian Kotz in der Schlussphase eine flache Hereingabe nicht aus vier Metern über die Querlatte befördert, wäre ein Rückpass von Diemb, bei dem Torhüter Felix Schürgers etwas arg weit vor seinem Kasten stand, die gefährlichste Aktion wider Murnau gewesen. Am souveränen Auftritt und dem nie gefährdeten Sieg der Drachen änderte das nichts mehr.