Murnau-Coach Teichmann: Keine Lust auf den Titel „Depp der Bezirksliga“

Immerhin keine Schultereckgelenkssprengung, doch mehrere Bänder sind betroffen. Deshalb fällt Emilio Schmidt Cabrera (r.) aus – wohl für den Rest des Jahres. Foto: am © am

Murnaus Trainer Sven Teichmann verlangt von seiner Mannschaft vor der Partie gegen den Tabellenletzten TSV Großhadern volle Konzentration.

Murnau – Gerade erst sind die Murnauer aufgestiegen. Nun stehen sie in der Bezirksliga auf Rang zwei, zwei Punkte hinter Spitzenreiter Garmisch-Partenkirchen. Hätte Sven Teichmann jemand vor der Saison gesagt, „dass wir so schnell und so gut in der Liga ankommen, weiß ich nicht, ob ich ihm das so abgenommen hätte“. Gerade der Auftritt am Mittwoch im Nachholspiel beim VfL Denklingen hat den Trainer begeistert. „Wir wissen, was wir können, aber wir müssen auch, gerade was die Einstellung anbelangt, in jedem Spiel wieder an unsere Grenzen gehen.“

TSV Murnau: Sven Teichmann hat den TSV Großhadern mehrfach beobachte

Das gilt umso mehr für die Partie diesen Sonntag, wenn die Murnauer zum Rückrundenauftakt beim TSV Großhadern zu Gast sind. Auf dem Papier ein eher leichtes Programm, doch Teichmann weiß um die Gefahr solcher Spiele. „Da spielst du als Tabellenzweiter beim Letzten und schon glaubt man, nicht mehr Vollgas geben zu müssen.“ Schon im Vorfeld will der Murnauer Trainer verhindern, dass seine Mannschaft den Gegner auf die leichte Schulter nimmt. „Ich werde das meinen Spielern schon nochmal mehr als klar machen, was ich von ihnen erwarte und wie unser Auftritt auszusehen hat.“ Er wird noch deutlicher: „Ich habe keinen Bock, als Depp der Bezirksliga dazustehen, weil wir Großhadern nicht ernst genommen und es deswegen vergeigt haben.“

Teichmann kennt den Gastgeber. Außer dem eigenen Vergleich hat er die Mannschaft noch weitere zwei, drei Mal unter die Lupe genommen. „Das wird kein leichtes Spiel, aber wenn wir das abrufen, was wir können, dann bin ich guter Dinge.“ Vor allem vor dem einen „richtigen guten Stürmer“ der Großhadener wird er seine Spieler warnen: vor Khareem Zelmat. „Auf den gilt es, besonders aufzupassen.“ Doch wird er für ihn keinen „extra Wachhund“ abstellen. Zelmat hat in seinen bisherigen elf Einsätzen nach seiner Rückkehr vom FC Schwabing immerhin schon siebenmal getroffen. Doch stellt er nur eine Herausforderung dar.

TSV Murnau: Emilio Schmidt Cabrera fällt wohl für den Rest des Jahres aus

Vom Kunstrasen in Denklingen sind die Murnauer etwas verwöhnt, jetzt spielen sie wieder auf echtem Grün. „Da müssen wir gegebenenfalls unsere Spielweise anpassen“, sagt Teichmann und verlangt entsprechende Flexibilität. „Es kann durchaus sein, dass da zu viel Kombinationsfußball nicht möglich sein wird.“

Personell kann Murnaus Trainer beinahe aus dem Vollen schöpfen. Lediglich auf Emilio Schmidt Cabrera muss er nach aktuellem Stand verzichten. Das dafür aber wohl für den Rest des Jahres. Die befürchtete Schultereckgelenkssprengung hat sich zwar nicht bewahrheitet. Dafür aber hat sich Teichmann zufolge herausgestellt, dass mehrere Bänder betroffen sind. „Außer für leichte Laufeinheiten hat der Arzt kein grünes Licht gegeben.“ Ob und wie der TSV-Coach rotieren lässt, wird sich erst kurzfristig herausstellen. „Wir schauen, wie die Jungs drauf sind und danach stellen wir auf.“ (ak)