TSV Murnau: Trotz Corona Sorgen visiert U19 mit jungem Jahrgang den Bayernliga-Aufstieg an

Von: Andreas Mayr

Teilen

Dennis Destek Trainer der Murnauer U19. f.:am © ANDREAS MAYR

Die junge Truppe von Trainer Dennis Destek will in der Landesliga um den Aufstieg mitspielen. Leider hat die Mannschaft momentan mehrere Ausfälle zu beklagen.

Murnau – Zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt hat das Virus nochmals zugeschlagen. Vier Partien mussten die Murnauer A-Jugendlichen zuletzt absagen, weil sich die Corona-Fälle im Team gehäuft hatten. Auch der Landesliga-Auftakt am Samstag in Stätzling (15 Uhr) steht auf der Kippe – der Beginn der bisher größten Herausforderung für den Murnauer Nachwuchs.In den nächsten drei Monaten spielt die U19 um einen Platz in der Bayernliga, zweithöchste Klasse im Land. Mehr geht für Amateurklubs praktisch nicht. Darüber, in der Bundesliga, treffen sich fast ausnahmslos Leistungszentren.

Unkonventionell: Der TSV baut ausschließlich auf den jungen Jahrgang

Der TSV geht sogar noch einen Schritt weiter: In der Aufstiegsrunde tritt er beinahe komplett mit dem jüngeren Jahrgang 2004 an. Die Älteren hat der Klub ausschließlich dem Seniorenbereich zugeordnet, im Winter nun auch Bastian Adelwart, Finn Turnwald, Elias Richter und Lukas Streicher, die in der Hinrunde diverse A-Jugend-Einsätze bestritten. „Wir halten an der Qualität des Jahrgangs 2004 fest“, betont Michael Adelwart, der Abteilungsleiter. Im Klub gelten die 2004er schon lange als Vorreiter, schafften etwa in der C-Jugend als erstes Murnauer Team den Aufstieg in die Bayernliga.

Mehr als eine Qualirunde zur Zweiten Liga gehe nicht, betont Adelwart. Entsprechend sollen die Burschen „die Zeit nutzen und sich entwickeln“. Beim ersten und einzigen Test beim FC Memmingen, der parallel um den Bundesliga-Aufstieg spielt, überzeugte das junge Konstrukt von Trainer Dennis Destek auf voller Linie –trotz 1:2-Niederlage.

„Wir haben eine eingespielte Truppe“

Murnaus Vorteil in den kommenden acht Partien könnte die Ausgangslage sein: Während arrivierte Nachwuchszentren wie Deisenhofen oder Rosenheim unter Druck stehen, erwartet von Murnau keiner die Qualifikation zur Bayernliga, sprich einen Platz unter den ersten Vier. „Die anderen spielen schon lange auf dem Niveau“, weiß Adelwart. Der TSV will diesen Wissensvorsprung mit Zusammenhalt und Routine ausgleichen. „Wir haben eine eingespielte Truppe“, betont der Fußballer-Chef. Seit über einem halben Jahrzehnt kicken die Burschen zusammen. Mit Konstantin Ott und Nicolai Bierling (1860 München) sowie Phillip Mühlbauer (SpVgg Unterhaching) stehen zudem drei im Kader, die bei Profiklubs im Nachwuchs geschult wurden.

Interessant liest sich auch das Konzept für die zweite Mannschaft, die in der Qualirunde zur Bezirksoberliga (BOL) gefragt ist. Dort lässt der Verein seine U16 – jüngerer B-Jugend-Jahrgang – antreten. Aufgefüllt mit A-Jugendlichen, die wenig Einsatzzeit in der Bayernliga sehen. Das Ziel ist in beiden Fällen klar: der Aufstieg. (Andreas Mayr)