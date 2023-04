Trotz direkt verwandelter Ecke und Führung: Damen des TSV Murnau verlieren spät gegen den FC Passau

Annika Doppler konnte dem TSV Murnau mit ihrem Treffer per direkter Ecke nicht zum Sieg gegen den FC Passau verhelfen. © Andreas Mayr

Die Fußballerinnen des TSV Murnau haben knapp gegen den 1. FC Passau verloren. „Ziemlich bitter“ findet das Spielertrainerin Annika Doppler.

Passau – So hatten sich die Fußballerinnen des TSV Murnau ihren Ostermontag nicht vorgestellt. Rund drei Stunden ging es zum Auswärtsspiel in der Landesliga beim 1. FC Passau – und dieselbe Strecke ohne Punkte im Gepäck wieder zurück. Mit 2:3 mussten sich die Murnauerinnen in der Drei-Flüsse-Stadt geschlagen geben. Der entscheidende Treffer zugunsten der Gastgeberinnen fiel erst in Minute 89. „Ziemlich bitter“, fasste Spielertrainerin Annika Doppler die Pleite hinterher zusammen.

Gerade einmal drei Minuten waren gespielt, da führte Passau durch das Tor von Julia Müller bereits mit 1:0. Verunsichern ließ sich der TSV davon jedoch nicht. Nach einer schönen Kombination traf Marie Lang rund eine Viertelstunde später zum Ausgleich (16.), ehe Doppler per direkt verwandelter Ecke (35.) die Partie noch vor dem Gang in die Kabinen drehte.

Im zweiten Durchgang brach Murnau dann zusehends ein. „Da war einfach die Fitness nicht ausreichend“, gestand Doppler. Daraus schlug zunächst Chiara Matschunas Kapital, die nach einer Stunde das 2:2 erzielte. In der Folge hatte Passau weitere Gelegenheiten. Bis kurz vor Abpfiff war das Glück aber aufseiten der Murnauerinnen. Dann kam Franziska Haider und klaute den TSV-Damen doch noch den Punkt. (son)