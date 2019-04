Murnauer Damen dürfen Tabellenletzten Attenkirchen nicht auf die leichte Schulter nehmen

Koller: „Das kannst du in dieser Liga vergessen.“

von Simon Nutzinger schließen

Der große Ärger ist verraucht. Edi Koller hat das unnötige Unentschieden der Murnauer Fußballerinnen zuletzt gegen Scheyern abgehakt.

„Alles andere bringt dich ja nicht weiter“, sagt der Trainer. Dennoch erwartet er beim Spiel in Attenkirchen (Samstag, 18 Uhr) eine Reaktion seiner Mannschaft. Zumal es beim Tabellenletzten wieder gegen einen Außenseiter geht. „Ich hoffe, dieses Mal wissen die Mädels, was sie zu tun haben.“ Heißt: den Gegner ja nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Das kannst du in dieser Liga vergessen.“ Während Koller auf der Torhüterposition nach den Ausfällen von Sophie Klos und Sophie Porsch improvisieren muss, kehrt Annika Doppler zurück ins Team. „Sie wird uns besser machen.“