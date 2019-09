Murnauer Damen spielen ohne das Top-Duo Doppler und Zöller gegen Eiselfing

Koller hält alle am Boden

von Redaktion Garmisch-Partenkirchen schließen

Von den verrückten Ergebnissen des ersten Spieltags lässt sich Edi Koller nicht täuschen. Nach fünf Partien sehe man, wer wo hingehört.

Demnach ist das Spitzenspiel der zweiten Runde in Bezirksoberliga am Sonntag (16 Uhr) zwischen Murnau (Zweiter) und Eiselfing (Erster) keines.

„Mit den vorderen Plätzen werden wir nichts zu tun haben“, sagt der Murnauer Frauen-Trainer. Noch befinde sich sein Team in einer Phase, in der es froh über jeden Sieg sei. Die Etablierten, die das hohe Tempo gewohnt sind, werden den Meister ausspielen.

Koller hat unter der Woche dafür gesorgt, dass niemand abhebt. „Die hole ich gleich wieder runter.“ Es reichte ihm ein Verweis auf den Kader in den nächsten Wochen. Murnaus talentierteste Kickerinnen – Annika Doppler und Eva Zöller – haben sich in den Urlaub verabschiedet. Mit 13 Spielerinnen tritt der TSV am Wochenende an. „Nicht schlimm“, sagt der Trainer. Davon profitieren die Fleißigen aus der zweiten Reihe. Außerdem dürfe sich keine auf das Fehlen der zwei Topspielerinnen versteifen. Vorige Saison „haben wir eine halbe Runde ohne sie gespielt“. Luiza Schmidt-Cabrera rückt nun eben wieder in die Offensive. am