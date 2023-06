Leiser, feiner Zuarbeiter: Efe Kurtar kehrt zum TSV Murnau zurück

Von: Andreas Mayr

Haderte in Penzberg mit seinen Einsatzzeiten: Daher entschied sich Efe Kurtar, nach zwei Jahren beim 1. FC wieder nach Murnau zu wechseln. © Andreas Mayr

Efe Kurtar kehrt zum TSV Murnau zurück. Nach zwei Jahren bei seinem Heimatverein 1. FC Penzberg zieht es den Abräumer zu den Drachen zurück.

Murnau – Das Rundum-Murnau-Paket ist längst bei Efe Kurtar angekommen. T-Shirt, Pullover, kurze und lange Hose, Regenjacke, Sporttasche, alles im Zeichen des Drachen hat der Zugang des TSV erhalten, damit er bestens eingekleidet ist für den Trainingsstart am nächsten Montag. Efe Kurtar – 19 Jahre, 1,90 Meter, Penzberger – wird sich schnell einleben bei seinem neuen Verein, der auch sein alter ist.

In Murnau verbrachte er einen beträchtlichen Teil seiner Jugend, verhalf unter anderem den A-Junioren zum Landesliga-Aufstieg. Viele Mitspieler von damals wie Thomas Bauer, Bastian Adelwart und Phillip Mühlbauer zählt er zu seinen Freunden. Nun sind sie wieder vereint. Nach zwei Jahren bei Heimatverein FC Penzberg wechselt Efe Kurtar zurück nach Murnau.

Über die Details möchte er nicht sprechen, das ist nicht seine Art. Allerdings muss man kein Meisterdetektiv sein, um die Hinweise zusammen zu setzen. Vorigen Sommer gab es Krach mit Trainer Simon Ollert. Weil Kurtar zu Saisonstart dreieinhalb Wochen in den Urlaub gefahren war, fand er sich für zwei Wochen in der Reserve wieder. Der Mittelfeldmann empfand’s als Degradierung, blieb fortan in der Zweiten und ließ sich erst im letzten Moment überreden, im Winter nicht zu wechseln. Wirklich glücklich wurde er im neuen Jahr aber nicht, nur in fünf der zehn Spiele stand er 90 Minuten auf dem Feld. „Es hat einfach nicht mehr gepasst“, sagt er. Zum Abschied entschied er sich endgültig in der vorletzten Partie gegen Hellas München (dort stand er nicht in der Startelf).

Vor zwei Jahren hatte alles noch ganz anders ausgesehen. Damals kehrte der 17-Jährige als gefeiertes Talent aus Murnau heim. Trainer Martin Wagner überraschte, in dem er den Abräumer direkt als Stammkraft installierte. „Ich hab’ mich mit Martin immer gut verstanden“, sagt Kurtar über seinen Förderer. Nun führen die Wege wieder zusammen. „Mir war wichtig, dass ich einen Trainer habe, der mich kennt und ich ihn“, sagt der Mann mit den feinen Füßen. Unter mehreren Angeboten landete das Murnauer ziemlich schnell an oberster Stelle seiner Favoritenliste. Auch wenn Wagner im persönlichen Gespräch eines klar stellte: „Er wird es nicht ganz leicht haben. Wir haben viele solche Spielertypen.“ Mit Spezl Thomas Bauer, den Anführern Michael Marinkovic und Georg Kutter sowie den Newcomern Tadeus Henn und Julius Heinen kicken gleich mehrere qualitativ erstklassige Leute im zentralen Mittelfeld. Nein, geschenkt bekommt der Zugang nichts beim TSV.

Kurtar hat seinem Coach zugesichert, sich durchbeißen zu wollen. Der wiederum hat ihn als „sehr angenehmen Typen“ abgespeichert, was so ziemlich jeder, der ihn kennt, bestätigt. Auf keinen Fall ist Kurtar ein Lautsprecher, sondern ein leiser Zuarbeiter mit Stärken im Spielaufbau und der Technik. Er sagt: „Ich werde da spielen, wo mich der Trainer aufstellt und wo es für die Mannschaft am besten ist.“ Schon zu Jugendzeiten in Murnau fand er sich oft in der Innenverteidigung wieder.

Zugleich verlässt er Penzberg nicht ohne Wehmut. An das letzte Training erinnert er sich zurück. „Das war traurig. Das sind alles meine Freunde, mit denen ich gekickt habe. Das Stadion war direkt vor meiner Haustür. Es hat alles gepasst, das vermisst man schon.“ Allerdings müsse er jetzt auf seine Laufbahn schauen – da ist der FCP nicht mehr der richtige Platz. Das dürfte ein heißes Oberlandduell werden, zumal beide Teams beanspruchen, im vorderen Bereich mitzumischen. Als Ziel für seine Zeit in Murnau formuliert Kurtar „auf jeden Fall den Aufstieg, das will jeder Verein“. Ob das schon in Saison eins klappt, könne man nicht sagen. „Die Mannschaft hat gute Qualitäten, und sie ist jung.“ Beides gilt auch für Murnaus größten Transfer des Sommers. (am)