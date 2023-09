Zeit für den Serienstart: Murnau will gegen Neuhadern dritten Sieg in Folge

Bekommt seine Chance: Nachdem Manuel Diemb am Samstag fehlt, rückt Philip Jarosch in die Startelf. © mayr/A.

Gegen den FC Neuhadern soll für die Mannschaft von Wagner der nächste Dreier her. Der TSV Murnau feierte zuletzt schon zwei Siege in Folge.

Murnau – Zwei Erfolge gibt es schon, zu wenig für eine Serie. Die sollte jetzt starten. Sieht zumindest Martin Wagner so. Mit dem dritten Sieg am Stück. Denn das hat der Trainer des TSV Murnau bislang noch nicht geschafft. Zuletzt kam nach zwei Erfolgen ein Unentschieden dazwischen. Vielleicht klappt es ja dieses Wochenende.

Zu Gast haben die Drachen am Samstag ab 16 Uhr den FC Neuhadern. Ein Gegner, der durchaus Parallelen zu den Gastgebern aufweist. Beide schafften 2022 den Sprung in die Bezirksliga. Der TSV über die Relegation gegen den TSV Peiting, der FC auf direktem Weg mit einer beeindruckenden Bilanz von 72 Punkten und einem sensationellen Torverhältnis von 116:25. Knapp ein Viertel davon erzielte Luca Mauerer. Seinetwegen müssen sich die Murnauer keine Sorgen machen. Er hatte die Aufmerksamkeit des Bayernligisten Kirchheimer SC geweckt, dem schloss er sich dann auch an.

Einen wesentlichen Anteil am FC-Erfolg hatte aber auch Jarno Bündgens, der in seiner Debütsaison bei den Senioren zehn Mal einnetzte und nach dem Abgang von Mauerer und Denis Falcan der erfolgreichste Neuhaderner Torschütze ist. Vergangene Spielzeit traf er elf Mal und lag damit auf Platz 12 der Torjägerliste in der Bezirksliga Süd. „Der kann schon was“, urteilte Wagner Anfang April. Damals trennten sich die Mannschaften 1:1, beim zweiten Aufeinandertreffen unterlagen die Murnauer. Gut kennt der Coach den FC ansonsten nicht. „Neuhadern stellt für mich eher ein unbeschriebenes Blatt dar.“

„Wir dürfen und wir werden uns von unserem 6:0-Sieg sicher nicht blenden lassen“

Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass das Team aktuell wohl ein ähnliches Kaliber darstellt wie Pasing, Murnaus Gegner am vergangenen Sonntag. „Wir dürfen und wir werden uns von unserem 6:0-Sieg aber sicher nicht blenden lassen“, versichert Wagner, der nach seinem Südfrankreich-Urlaub wieder selbst die Fäden neben dem Platz in der Hand hält.

Zum einen, weil sich das Team seiner Meinung nach nicht so überlegen präsentierte, wie es das Ergebnis vermuten lässt. „Eine Stunde lang stand es auf der Kippe.“ Zum anderen schätzt er Neuhadern „einen Tick stärker“ ein als Pasing. „Ich habe sie auch sehr emotional in Erinnerung, die bringen viel Leidenschaft auf den Platz.“

Verzichten muss Wagner auf Manuel Diemb, der beruflich nicht freibekommt, und auf Tizian Schatto, der privat verhindert ist. Ansonsten dürften bis auf die Langzeitverletzten alle zur Verfügung stehen. Für Diemb wird wohl Philip Jarosch wieder in die Anfangsformation rutschen. Wer Schatto ersetzt, wusste Wagner am Freitag noch nicht. „Aber wir haben genügend Alternativen.“

Darüber hinaus will der Trainer im Vergleich zur Vorwoche nicht viel ändern. „Wichtig ist, dass wir defensiv gut stehen. Denn wir haben gesehen, dass wir vorne immer für ein Tor gut sind.“ Und Murnau braucht die Siege. Für die Serie. Außerdem „lässt die Konkurrenz aus Raisting und Wolfratshausen ganz vorne nicht locker.“ (Andreas Kögl)