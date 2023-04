TSV Murnaus Sturm-Duo Doppler/Fischer zaubert wieder

Von: Andreas Mayr

Annika Doppler (vorne) und Franziska Fischer, TSV Murnau. © Andreas Mayr (Archiv)

Wenn sie einen Lieblingsgegner haben, dann den 1. FC Passau: „Das ist unsere Mannschaft“, scherzt Annika Doppler, Spielertrainerin der Murnauer Damen.

Murnau – Schon vorige Saison schnitt der TSV gegen das Spitzenteam sehr gut ab, gewann unter anderem 5:0 daheim. Am Sonntag hat Murnau den Heimerfolg wiederholt, nicht in der dominanten Manier wie voriges Jahr. Aber auch über den 1:0-Sieg war Doppler „super zufrieden“, hilft er doch ungemein im Landesliga-Abstiegskampf.

Im Vergleich zum Hinspiel vorige Woche hatten sich die Umstände deutlich verändert. Statt warmen Frühlingstemperaturen gab’s diesmal Regen und wenige Grad. Gut für Murnau, weil dieses Wetter weniger anstrengend zu spielen war. „Wir hatten definitiv mehr Luft. Letzte Woche war es so heiß, da waren wir in der zweiten Halbzeit platt.“

TSV Murnau: Taktisch gute Vorbereitung und Rückkehrerin Fischer verhelfen zum Sieg

Zudem steckte diesmal dem Gegner die weite Fahrt in den Beinen. Zuletzt half es, die Passauerinnen genau studiert zu haben. Ihre Vorliebe, über die Mitte zu attackieren, bekämpfte Murnau mit taktischen Mitteln. „Sehr kompakt gestanden und gut verschoben“, lobt Annika Doppler. Sicher half dabei auch der kleinere Kunstrasen daheim an der Poschinger-Allee.

Praktisch die ganze Partie bestand aus abtasten. Viele Chancen gab’s nicht. Marie Lang verpasste das sichere 1:0 in Hälfte eins, als sie von Franziska Fischer frei gespielt den Ball nicht richtig traf. Noch ein Unterschied zum Hinspiel: Das späte Siegtor gelang diesmal Murnau, und zwar über sein bewährtes Duo aus Doppler (mit dem Pass) und Franziska Fischer. Nach Verletzungspause ist die Top-Stürmerin zurück und vollstreckte in Minute 82 sicher. „Freut mich sehr“, sagt Doppler. „Dadurch bekommt sie Selbstvertrauen.“ (am)