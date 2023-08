Murnau sichert sich ersten Saisonsieg: „Wir haben uns nicht von unserem Weg abbringen lassen“

Von: Andreas Mayr

Lucas Pfefferle (r.) hatte gemeinsam mit Thomas Bauer und Tadeus Henn das Zentrum fest im Griff. © Andreas mayr

Der TSV Murnau feiert seinen ersten Dreier in der noch jungen Saison. Gegen den FC Penzberg setzte sich die Wagner-Elf mit einem 3:2-Sieg durch.

Penzberg – Natürlich saßen im Penzberger Stadion mehr Menschen, die es mit dem heimischen FC hielten. Nur: Das war nicht zu bemerken. Bei jeder Auswechselung, bei jedem gelungen Pass applaudierte der Murnauer Anhang, weit über 100 Zuschauer, die sich hinter der Wechselbank niedergelassen hatten. Das Penzberger Publikum dagegen saß konsterniert auf der Tribüne, paralysiert vom Auftritt des eigenen Teams, den manchen für den schlechtesten seit mehreren Jahren hielten.

Ja, der TSV Murnau hat sich am Dienstag im Derby mit dem 4:2 (2:1)-Sieg aus der kleinen Startkrise gezogen.

„Wir haben uns überhaupt nicht von unserem Weg abbringen lassen.“

Zu einem beträchtlichen Teil hat das aber auch der Gegner für Murnau erledigt. Nie und nimmer hätte man die Gastgeber so leblos erwarten können, dass Trainer Simon Ollert hinterher sogar seine Mannen aufforderte, sich zu hinterfragen, warum sie überhaupt Fußball spielen. In diese Gemengelage hinein zielte Murnaus Offensive, die wieder Sprengkraft ausstrahlte. Vier Tore, eine Top-Quote im Abschluss und lauter glückliche Menschen gab es zu beobachten.

Früh sah man, welches Team die Niederlage vom Wochenende mehr mitgenommen hatte: den 1. FC. „Wir haben uns überhaupt nicht von unserem Weg abbringen lassen“, stellt TSV-Coach Martin Wagner fest. Während sich der FCP nach seiner Mannschaft ausgerichtet habe, wiederholte Murnau einfach noch einmal seine Leistung gegen Raisting und garnierte sie diesmal mit Treffern. Das war noch einen Deut beeindruckender, weil eigentlich die abgezockten und erfahrenen Mannen im Penzberger Kader zu finden sind.

TSV dominierte im Mittelfeld: Bauer, Henn und Pfefferle hatten das Zentrum fest im Griff

Wagner lobt sein Team, dass es nach zwei Niederlagen nicht in den Panikmodus schaltete, sondern den eigenen Stärken vertraute. Und die sind in erster Linie im Mittelfeld zu finden. Murnau dominierte mit seinen drei Steuermännern Thomas Bauer, Tadeus Henn und Lucas Pfefferle das Zentrum nach Belieben, fing so viele erste und zweite Bälle ab. Die logische Konsequenz daraus: Umschaltmomente und Torchancen. „Die drei haben hervorragend gespielt“, betont Wagner, auch wenn er keinen herausstellen wollte.

Beim 1:0 erwischte Lucas Pfefferle sämtliche Penzberger im Vorwärtsgang, sein Pass auf Torschütze Roman Trainer veranschaulichte, warum sie ihn in Murnau für ein großes Talent halten. Das 1:2 fiel nach Abstoß der Penzberger. Der TSV presste, nicht immer, aber in genau solchen Szenen. Tadeus Henn vollstreckte nach zwei schnellen Pässen. „Ein ganz großer Baustein der Vorbereitung“ seien solche Aktionen gewesen, sagt Wagner.

Murnau spielt Führung bis zum Ende routiniert runter

Murnau brauchte sich an diesem Abend keine Gedanken um den eigenen Angriff zu machen. Den Treibstoff lieferte der Gegner mit seinem erschreckenden Erscheinungsbild. Selbst der zurückhaltende Wagner, der nie stichelt, gab zu Protokoll, wie überrascht er vom Gegner war. In der Kabine hatte er seine Mannen noch auf einen harten Abnutzungskampf in den zweiten 45 Minuten eingestellt, auf kläffende, beißende Hunde, angestachelt vom schwachen Auftritt.

Stattdessen wurde Penzberg noch schwächer, ergab sich nach dem 1:3 von Thomas Bauer (im Anschluss an einen Eckball) vollends. Bewusst beförderten sie die Eckbälle an diesem Tag eher flach, weil sie um Penzbergs Stärken im Kopfballspiel wussten.

Selbst nach dem 2:3 kam keine Spannung auf. „Der Sieg war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Wir haben das ganz routiniert runtergespielt.“ Und während der Stadionsprecher noch den Wechsel von Fabian Erhard ankündigte, traf der bereits zum Endstand und besiegelte Murnaus ersten Sieg.