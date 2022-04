Gute Nachrichten für Murnau: Annika Doppler meldet sich zurück

Von: Christian Amberg

Wichtige Personalie: Annika Doppler (am Ball) ist Murnaus beste Offensivspielerin. © Andreas Mayr

Die Fußballerinnen des TSV Murnau freuen sich über die Rückkehr von Annika Doppler. Gegen Thenried wird die Angreiferin aber erstmal nur ein paar Minuten spielen.

Murnau – Bisher liest sich die Rückserie der Murnauer Fußballerinnen wie eine Kopie des Sommers. Und das ist keine wünschenswerte Sache. Beim TSV wiederholt sich der holprige Start in die Landesliga. Trainer Tobias Weber stellt klar: „Wir dürfen uns nicht auf dem Vorsprung ausruhen.“ Murnau liegt zehn Punkte vor den Abstiegsrängen, eine Versicherung ist das aber keine.

Was es braucht, um die Aura der Unsicherheit zu durchbrechen: eine Nachricht, wie sie die Murnauerinnen unter der Woche bekommen haben. Annika Doppler, eine der Anführerinnen und beste Offensivspielerin im Team, kehrt am Wochenende nach langer Verletzung zurück. Arzt und Physiotherapeut haben ihr Okay gegeben. Ihr Training verlief zuletzt schmerzfrei. Dennoch möchte es der Coach mit Einsatzzeit nicht übertreiben.

Ein paar Minuten wird Doppler am Sonntag (16.30 Uhr/Poschinger-Allee) gegen Thenried bekommen. Für die Mannschaft und ihre Psyche, hat Weber festgestellt, entfaltet die Rückkehr eine kraftvolle Wirkung. „Alle denken: Geil, die Annika ist wieder dabei.“ Abseits vom Mentalen setzt der Coach auf fußballerische Neuigkeiten. Das Mittelfeld hat er umkonstruiert. Mit Miriam Klemm schiebt er eine schnellere Spielerin ins defensive Zentrum, die den körperlich überlegenen Gegnerinnen – „im Schnitt einen Kopf größer“ – die Bälle abluchsen soll. Dafür bekommt Spielführerin Luiza Schmidt-Cabrera eine offensivere Rolle. Ihre Steckpässe in die Spitze hält Weber für ein wichtiges Mittel, um den Dritten zu bezwingen. (am)