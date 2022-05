TSV Murnau Damen schlagen Passau: Gut für die Nerven - Doppler mit Doppelpack

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Vier Spiele am Stück hatten die Murnauer Fußballerinnen in der Landesliga nicht mehr gewonnen, entsprechend kam der berühmte Strich – die Abstiegszone – immer näher.

Passau – Da ist es natürlich Balsam für die Seele, wenn dann beim Tabellenzweiten ein 3:2-Auswärtstriumph eingefahren wird. Entsprechend erleichtert zeigte sich Tobias Weber nach dem Coup über den 1. FC Passau am Sonntagnachmittag. „Ein brutal wichtiger Sieg.“

Der Grundstein für den Erfolg wurde bereits früh in der Partie gelegt. Annika Doppler zog aus der Distanz ab und traf zum 1:0 für die Gäste in Minute 19. „Dadurch ist endlich bei ihr der Knoten geplatzt. Anschließend macht sie ein Bombenspiel“, lobt Coach Weber. Ähnliche Worte fand er auch für das 0:2, das nur vier Minuten später Marie Lang folgen ließ. „Saustark rauskombiniert.“ Dabei blieb es bis zur Pause, wobei Murnau auch gut und gerne zwei weitere Tore hätte schießen können. Wäre besser für das Nervenkostüm des Trainers gewesen. Denn nach einem individuellen Fehler, der zum Anschlusstreffer führte (53.), kam Weber „leicht ins Schwitzen“. Beruhigen konnte ihn erst wieder das 1:3 von Franziska Fischer in Minute 84. Aber damit nicht genug, per abgefälschtem Verzweiflungsschuss kam Passau nochmals auf 2:3 heran und strapazierte erneut Webers Nerven.

Doch seine Mannschaft ließ nichts mehr anbrennen und hinterließ einen zufriedenen wie erleichterten Coach. „28 Grad auf Kunstrasen, dazu waren wir nur zu zwölft – richtig gut“, befand Weber. Insbesondere freute ihn die starke Zweikampfquote seiner Damen. Murnaus Trainer berichtete von rund 80 Prozent. (Patrick Hilmes)