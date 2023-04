TSV-Murnau-Frauen: Anstrengendes Doppel-Wochenende mit 400-Kilometer-Tour

Von: Andreas Mayr

Die Herausforderung könnte nicht größer sein für die Murnauer Fußballerinnen. Und dabei geht’s erst in zweiter Linie um das Sportliche.

Murnau – Mit einem Mini-Kader bestreiten die TSV-Frauen die Saison. Und sind an diesem Wochenende auch noch doppelt im Einsatz. Heute Abend steht die 400-Kilometer-Tour zu Bayernliga-Absteiger Regensburg an. Sonntag düsen sie nach München, zum FC Wacker.

„Das wird ziemlich anstrengend“, sagt Trainerin Annika Doppler.

Anders geht es aber nicht. Absagen können die Murnauerinnen ihr Nachholspiel in der Oberpfalz nicht, sie sind bereits zweimal nicht angetreten – öfter geht nicht. Vor allem die vielen Kilometer durch den Berufsverkehr am Freitag dürften weniger gut sein für die Beine. Dennoch sagt Doppler: „Wir werden auf jeden Fall Vollgas geben.“ Wie das mit dem kleinen Kader zu vereinbaren ist, wird sich zeigen.

Mit 13 Fußballerinnen gehen sie Spiel eins an – wobei es eigentlich zwölfeinhalb sind. Denn Celina Costantini wird zwar auf der Bank sitzen, aber noch nicht zum Einsatz kommen. Doppler schätzt ihren Blick von außen, der beim Coachen hilft. Nach ihrer Kreuzbandverletzung tastet sich die frühere Spielerin des FC Bayern langsam heran. Im Training traut sie sich noch nicht mit 100 Prozent in die Zweikämpfe. „Noch ist sie nicht bereit für ein Spiel“, sagt Doppler. Allerdings glaubt sie an eine Rückkehr der Verteidigerin noch in dieser Saison.

Defensive ist ohnehin das Stichwort. Denn mit einem zurückhaltenderen Stil hatte der TSV zuletzt gegen Passau Erfolg. Auch am Wochenende sieht der Plan anfangs abwartende Murnauerinnen vor. Sie möchten fühlen, wie der Gegner agiert. Ein Sieg wäre essenziell, weil die Liga nochmals ein Stück enger zusammen gerückt ist. Von Langzeitprognosen hält Doppler aber Abstand. Sie sagt: „Damit macht man sich nur verrückt.“ (am)