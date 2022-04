TSV-Murnau-Frauen: Angstgegner gefunden - zweite Klatsche gegen Amicitia

Murnauer Frauen verlieren 1:5

Die Murnauer Fußballerinnen haben ihren Angstgegner gefunden. Auch im zweiten Duell mit Amicitia München kassierte der TSV eine Klatsche – 1:5 auswärts.

München – Was den Landesliga-Zweiten so schwierig zu bespielen macht: die Physis kombiniert mit individueller Klasse. „Eine sehr körperliche Mannschaft“, lobt Murnaus Trainer Tobias Weber.

Im Angriff sah er ein „brutal gut“ besetztes Team mit gleich zwei Spielmacherinnen von hohem Niveau. „Die über 90 Minuten auszuschalten, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit.“ Doch die Münchnerinnen setzten nicht nur auf ihre Kraft, sie boten auch „technisch sehr ansehnlichen“ Fußball. Ein Mix, der ein Spitzenteam in der Landesliga ausmacht. Obendrauf kam noch der unglückliche Spielverlauf. Nach der flotten 2:0-Führung verkürzte Franziska Fischer. Direkt danach vergaben die Murnauerinnen eine dicke Chance. „Wenn der drin ist, dann wird’s ein ganz anders Spiel.“

Im Angriff kam Murnau zu genügend Chancen, nur die Quote passte nicht. Positiv fand der Coach die Reaktionen seiner Spielerinnen nach den Gegentreffern. Statt zu resignieren, gingen sie direkt wieder in den Angriffsmodus über. „Die Moral war gut.“ Der Ausfall von Abwehrchefin Celina Costantini fiel natürlich ins Gewicht, doch ihre Vertreterinnen lieferten ein sehr solides Spiel. Die beste Murnauerin stand hinter ihnen. Torfrau Laura Dessel entschärfe mehrere gefährliche Schüsse. „Sie hat ein paar Weltklasse-Paraden gehabt –das war brutal.“ (am)