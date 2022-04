Murnauer Frauen feiern Sieg: Dank der Defensive

Von: Patrick Hilmes

Nachholbedarf: Nach verpatztem Saisonstart dürfen die Murnauerinnen um (v.l.) Simone Goldhofer, Franzi Fischer und Annika Doppler reichlich jubeln. © MAYR

Der Sturm gewinnt Spiele, die Abwehr Meisterschaften. So heißt es im Fußball-Jargon. Vom Titel in der Landesliga Süd sind die Frauen des TSV Murnau aber weit entfernt, ist auch nicht ihr Ziel.

Murnau – Ihr Sturm war aber weniger dafür verantwortlich, dass der SV Thenried mit 1:0 vor heimischer Kulisse bezwungen wurde.

TSV-Coach Tobias Weber hingegen schwärmt vor allem von seiner Defensiv-Abteilung: „Das war brutal stark, was wir in der Abwehr geleistet haben.“ Weber spricht von einer kämpferisch überragenden Leistung. Insbesondere die Innenverteidigung und Sechser Annabell Schmidt Cabrera haben dafür gesorgt, dass der Tabellenvierte aus Thenried kaum zum Zug gekommen ist.

Gleichzeitig aber gelang es den Murnauerinnen ebenfalls nicht, sich sonderlich in der Offensive Chancen zu erarbeiten. So wurde Weber schnell klar: „Wer das erste Tor schießt, gewinnt das Spiel.“ Das fiel in Minute 68 auf der Seite der Gäste. Nach einem Freistoß landete der Abpraller bei Miriam Klemm. Die nahm sich ein Herz und „hämmerte“ (Weber) den Ball in die Maschen.

Es sollte das Tor des Tages bleiben, weil Murnau weiterhin durch Stabilität beeindruckte. Thenried warf alles noch vorne, doch der TSV ließ lediglich vereinzelnd Halbchancen zu.

Durch den Triumph sind die Abstiegsplätze in weite Ferne gerückt – zwölf Punkte Vorsprung. Doch zum guten Trainer-Jargon gehört in einem solchen Fall natürlich eine Warnung dazu: „Der große Druck ist zwar weg, aber wir müssen trotzdem weiter am Ball bleiben, bis auch rechnerisch alles klar ist.“ (Patrick Hilmes)

TSV Murnau – SV Thenried 1:0 (0:0)

TSV: Dessel – Niggemann, Mangold, Schmidt Cabrera, Goldhofer, Doppler, Hoppe, Albrecht, Klemm, L. Fischer, F. Fischer – Eingewechselt: Schauer, Greve, Zöller; Schiedsrichter: Daniel Stark (TSV Schaftlach); Zuschauer: 20; Tore: 1:0 Klemm (68.); Gelbe Karten: Albrecht, L. Fischer (beide TSV)