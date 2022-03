Zu eingespannt in Ohlstadt: Weber verlässt Murnau im Sommer - „Mir ist das einfach zu viel“

Von: Andreas Mayr

Teilen

Abschiedsrunde: Tobias Weber ist beim SV Ohlstadt stark eingespannt und zieht sich vom Traineramt zurück. © am

Das Geheimnis hat Tobias Weber bereits im Februar gelüftet. Gerade als die Murnauer Fußballerinnen wieder mit dem Freilufttraining begonnen hatten.

Murnau – Die Rückrunde in der Landesliga wird für Trainer und Team zum letzten Ritt. Wie einige Spielerinnen hört auch der Coach aus Ohlstadt im Sommer auf. „Mir ist das einfach zu viel“, sagt Weber. Daheim ist er beim SV Ohlstadt im Vorstand gefragt, hilft als Platzwart und wird Zweiter Jugendleiter. Nach zwei Jahren tritt Weber also ab.

Sein Team, eine verschworene Gemeinschaft, reagierte besonnen. Einige bekundeten ihr Bedauern. „Das ist eine Anerkennung“, urteilt der Trainer. Unbewusst gelang ihm damit auch ein geschickter Motivationskniff. Denn den bevorstehenden Abschied nutzen die Murnauerinnen nun als „großen Ansporn, die Liga zu halten“. Auch wenn der Auftakt nicht ganz nach Plan verlief. Gegen Dießen spielte der TSV nur 0:0.

Wie viele Jahre vergangen sind seit dem letzten torlosen Spiel der Murnauerinnen, konnte auch Weber nicht sagen. Und er gehört seit einem halben Jahrzehnt zum Team, vorher als Assistent von Edi Koller. „Das ist lange her“, sagt er. Murnau ist bekannt für seine Offensive. Doch zwei Faktoren erschwerten das Toreschießen ungemein: die Verletzung von Annika Doppler, über die so viele Aktionen laufen. Weber: „An dem Spiel hat man gemerkt, wie sehr sie abgeht.“ Aber auch der gut eingestellte Gegner. Auf Offensivaktionen verzichtete Dießen zugunsten einer starken Verteidigung. „Gut gemacht“, lobt Weber. Zu oft setzte sein Team auf umständlichen Fußball, auf komplizierte Pässe, auf wenig Tempo. Erst mit der Einwechslung von Eva Zöller wurde es ein wenig besser. Aber mehr als eine Handvoll Chancen kamen nicht heraus. „Ein müder Frühlingskick. Wir waren nicht gut genug, um mindesten ein Häusl zu schießen.“

Nach der Partie drehte sich nicht alles um seinen Abschied, sondern um Celina Costantini. Die Abwehrchefin verletzte sich schwer in Minute 75. Ein erster Verdacht deutet auf einen Kreuzbandriss hin, was in ihrem Fall doppelt tragisch wäre, da sie Sport studiert. „Wir hoffen alle, dass es nicht so arg ist“, sagt Weber. Das Ergebnis, so der Coach, war da allen „scheißegal“. (Andreas Mayr)