Überraschend schafft der Aufsteiger aus Puchheim ein 2:2 gegen die Frauen des TSV Murnau - mit einer zermürbenden Taktik.

Puchheim – Um den TSV Murnau zu stoppen, denken sich die Gegner ganz wilde Dinge aus: Der Puchheimer Trainer Sascha Widemann setzte auf eine Viererkette plus Libero. Davor stellte er drei Fußballerinnen ab, die nur zwei Aufträge bekamen: Spiel kaputt machen und lange Bälle schlagen. Frauen-Trainer Edi Koller verzweifelt an der Zerstör-Wut des Konkurrenten. „Der Gegner tut nix“, schimpft Koller. Ähnliche Taktikkniffe werden sein Team die gesamte Saison verfolgen. Es ist der Weg, den die Liga geht, um die spielerische Überlegenheit des TSV einzudämmen. Verständlicherweise hält der Murnauer Coach wenig davon. „Wenn Puchheim 20 Spielerinnen gehabt hätte, wären 20 hinten drin gestanden.“ Trotz des 2:2 beim Aufsteiger lobt Koller sein Team. Zweimal kämpfte sich Murnau zurück, vergab in der Schlussminute sogar die Top-Chance zum Sieg durch Marie Lang. Viel Kritik bekam auch der Schiedsrichter ab, der jeden Körperkontakt ahndete. Bestimmt 100 Fouls habe er gepfiffen. Davon profitierten zwar beide Teams (Murnau traf per Elfmeter, Puchheim per Freistoß), Koller gefiel die Linie dennoch nicht. Die Murnauer Treffer steuerten Annabell Zekl (1:1/51.) und Franziska Fischer (2:2/71.) bei.

