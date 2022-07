Stabilität an der Basis: TSV Murnau arbeitet an „NLZ“

Von: Andreas Mayr

Damit später im Herrenbereich solche Bilder öfters entstehen, will der TSV Murnau seine Arbeit im Juniorenbereich umstrukturieren und weiter ausbauen. FOTO: ANDREAS MAYR © ANDREAS MAYR

Der TSV Murnau stellt die Weichen für die Zukunft. Infrastruktur und Jugendarbeit werden ausgebaut. Kommt da irgendwann das Prädikat „NLZ“?

Murnau – Der Besucher war durchaus prominent. Felix Brych, ehemaliger Weltklasse-Schiedsrichter, kam an die Poschinger-Allee, weil er bewerten sollte, was dort beim TSV Murnau abläuft. Zur DFB-Delegation zählte noch Florian Weißmann aus Ismaning. Beide sind beim Verband für Jugendförderung zuständig. Mehr oder weniger ging’s um die Frage, ob sich der Standort Murnau als Nachwuchs-Leistungszentrum (NLZ) qualifiziert.

Diese Zertifizierung, betont Abteilungsleiter Michael Adelwart, „ist kein primäres Ziel“. Aber: „Wenn der Zeitpunkt da ist und es passiert, schließe ich es nicht aus.“ Viel wichtiger war ihm und den Kollegen, was die fachkundigen Gäste zu sagen hatten. Sie wiesen in aller Deutlichkeit darauf hin, woran es beim TSV noch scheitert: an der Infrastruktur. „Das ist gut, wenn man das von außen aufgezeigt bekommt“, sagt Adelwart.

Das Konstrukt in Murnau hat eine Dimension erreicht, die mit der bestehenden Anlage nicht mehr zu vereinen ist. Mehr als 400 aktive Fußballer von den Drei-, Vierjährigen bis zu den Senioren, über 30 Trainer, zwischen 20 und 30 Mannschaften pro Jahr, die Zahlen alleine vermögen auszudrücken, was an der Poschinger-Alle entstanden ist: Ein gigantisches Nachwuchszentrum in einem weniger gigantischen Ort. Mit den bestehenden Anlagen, zwei Plätzen an der Poschinger, einer am Staffelsee, „geht es leider nicht mehr“, sagt Adelwart. Gewiss, in der Marktgemeinde gibt es weitere Fußballfelder, am Gymnasium etwa, in Hechendorf oder im Kemmelpark. Klar ist aber auch: „Wir können uns nicht auf noch mehr Plätze verteilen.“ Das würde einen enormen Aufwand (Material, Kosten, Planung, Fahrtwege) bedeuten. So häufig und detailliert sie die Lösungen geprüft und abgewogen haben, am Ende steht nur eine vernünftige: „Am meisten entlasten würde uns ein zweiter Kunstrasenplatz.“ Auch Nikos Lotos, Chef des Hauptvereins, streicht heraus: „Der wird gebraucht.“ Noch nennen sie in Murnau dieses Zukunftsprojekt einen Traum. Allerdings wird der schon bald auf die Agenda rücken.

Hinter dem TSV und seinem Jugend-Apparat liegt ein weiteres Jahr im höherklassigen Nachwuchsbereich. Wobei Erfolg stets unterschiedlich zu messen ist. Eine zweite Lesart lässt andere Schlüsse zu: Die U15 stieg aus der Bayernliga ab, U17 (Landesliga) und U19 (Bayernliga) scheiterten in ihren jeweiligen Qualifikationsrunden. Klingt nach Stagnation, gar Regression. „Absteigen tust du nie gerne“, sagt der Abteilungsleiter, schiebt aber hinterer. „Um Spieler zu entwickeln, muss du nicht zwangsläufig in der Landesliga spielen.“ Training und Testspiele – Murnau probt gerne gegen hochklassige Klubs – machten mehr als 50 Prozent in der Entwicklung aus. Die wichtigste Baustelle, die nun geschlossen wird, sieht Adelwart aber im Kleinfeldbereich, in der U11 und darunter. Bislang hat es der TSV Murnau nicht geschafft, einen Roten Faden bei den Minis zu verweben. Früher habe man die Teams auf einzelne Personen ausgelegt. Von Zeit zu Zeit habe es einen fußballerisch-starken Papa oder einen Coach vom Format eines Stefan Schwinghammer gegeben – allerdings kein Konzept. „Das war immer punktuell, nie konstant. Wir haben gemerkt, dass wir unten besser arbeiten müssen“, räumt Adelwart ein. Bis zum Eintritt in den Großfeld-Fußball soll künftig die Grundschule abgeschlossen sein. Zu oft klagten die Trainer in höheren Altersklassen über technische Mängel, die schwer zu beheben sind. In Zukunft bereiten eine Reihe an bekannten wie geschätzten Coaches die Kinder vor. Namen wie Thomas Hesse (U8), Sebastian Schmölzl (U9) oder Phillip Mühlbauer (U11) stehen für Qualität. Zudem hat der Abteilungsleiter Martin Minks aus Grünwald (U12 und U14) gewonnen, der im Münchner Süden mit guter Arbeit aufgefallen ist.

Die sportlichen Ergebnisse einmal beiseite gelegt, sagt Adelwart: „Ich denke, dass wir als Verein stabiler werden.“ Ob irgendwann einmal das Prädikat NLZ herausspringt, ist nicht so wichtig. Der Name alleine helfe nichts, betont der Abteilungsleiter. Schließlich will man in Murnau auch die „richtigen Jungs“ anziehen – also diejenigen, die später einmal für die Erste Mannschaft auflaufen möchten. (Andreas Mayr)