TSV Murnau bei Oberbayerischer Futsal-Meisterschaft: Einfach viel Spaß

Von: Andreas Mayr

Überzeugender Auftritt: In der Qualifikation für die Oberbayerische Meisterschaft waren die Murnauer (in Grau) um Fabian Erhard (l.) und Christoph Greinwald (r.). dem Gegner oft einen Schritt voraus. © or/A.

Die Kultur des Hallenfußballs entwickelt sich auch in Murnau zügig. Für diese Saison hat der TSV erstmals ein Team in den Futsal-Ligen des Verbands gemeldet, und wenn alles so weiterläuft wie bisher, steigt diese Mannschaft souverän auf.

Murnau – Mit zwei Siegen und jeweils 15 Toren steht Murnau auf Rang eins. „Das ist ganz witzig und für uns ein fröhliches Beisammensein“, sagt Benedikt Hausmann.

Im Winter mischen sich sämtliche Altersklassen. Oldies wie Hausmann oder Julian Büth, die ihre Karriere in der Ersten Mannschaft beendet haben, kicken gemeinsam mit A-Jugendlichen. Der Spaß am Kicken treibt sie zusammen. Deshalb nehmen sie auch das Turnier um die Oberbayerische Hallenmeisterschaft an diesem Samstag in Manching bei Ingolstadt nicht zu ernst. „Der Spaß steht im Vordergrund“, betont Hausmann. Murnau tritt wieder mit einem Mix an, unter anderem laufen Manuel Pratz (Alte Herren) und Stefan Krug (Reserve) auf. Sie sind ja schon froh, sich für das Spektakel qualifiziert zu haben. Niemand gehe mit der Erwartung an den Start, Meister zu werden, betont der Teamsprecher. Diese Rolle fällt eher Nachbar Penzberg zu, der ein Futsal-Bundesliga-Team unterhält und jüngst beim Kreisturnier einen eigenen Erstligablock aufbot.

Neben diesem Top-Favoriten vermag keiner in Murnau die Mannschaften einzuschätzen. Der TSV trifft in Gruppe 1 auf Fatih Ingolstadt, Zorneding sowie im Eröffnungsspiel auf Traunstein (13 Uhr). In der Vergangenheit begleiteten stets viele Edelfans die Murnauer. Darauf hofft Hausmann trotz der langen Fahrt. „Das war immer ein cooles Event.“ (am)