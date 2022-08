Bezirksliga gegen B-Klasse: TSV Murnau empfängt Geto-Dacii

Von: Oliver Rabuser

Zwei Finger, zwei Tore? Ob das Murnaus Trainer Sven Teichmann heute reicht, darf bezweifelt werden. Foto: rabuser © rabuser

Im Pokal ist alles möglich. Jeder kann jeden schlagen. Der Bezirksligist TSV Murnau empfängt den B-Klassisten Geto-Dacii.

Garmisch-Partenkirchen – Nicht mehr viele Teams sind übrig geblieben beim Kreispokal in der Spielgruppe Mitte. Zwei davon kommen aus dem Landkreis: Geto-Dacii Garmisch-Partenkirchen und der TSV Murnau. Für sie wird es ernst: Heute entscheidet sich, wer ins Finale einzieht.

Geto-Dacii Garmisch-Partenkirchen: Mit Stolz zur schweren Pokalaufgabe

Diesmal fällt die Diktion zurückhaltender aus. „Uns ist bewusst, was für eine Mannschaft auf uns zukommt“, skizziert Adrian Lazar die Vorzeichen. Doch ist man beim B-Klassisten Geto-Dacii „stolz“, durch die beiden Erstrundensiege ein solches Kaliber ans Kainzenbad gelotst zu haben. Die genaue Taktik wird wie immer nach dem vorangegangenen Training im Kollektiv besprochen. Schwer wiegt für die Garmisch-Partenkirchner, dass mit Didi Hahn und Silviu Tismaner die zweikampfstärksten Innenverteidiger im Urlaub weilen. Routinier Bogdan Rotaru wird ins Zentrum rücken, dazu ein angestammter Sechser. „Wir haben gute Leute hintendran, müssen aber improvisieren“, sagt Lazar. Dass Murnau in allen Belangen überlegen sein wird, ficht der Sprecher des Fußballvereins, der 2021 von Rumänen in Garmisch-Partenkirchen gegründet wurde, nicht an. „Es wird ein Lernspiel für uns.“

TSV Murnau Trainer Teichmann: „Gehen das Spiel seriös an“

Sven Teichmann indes hat vorsorglich eine gedrosselte Leistung mit Nachdruck untersagt. Einen oder mehrere Gänge zurückzuschalten, ist seiner Mannschaft nur dann erlaubt, wenn die Dinge final geregelt sind. „Wir gehen das Spiel seriös an, schließlich ist der Gegner nicht umsonst so weit gekommen“, betont der Trainer der Drachen.

Plan des TSV ist es, einige Stammkräfte vom vergangenen Sonntag kürzertreten zu lassen, die zweite Reihe dafür länger auf den Platz zu schicken. „Damit es sich mit der Belastung eines Trainings deckt.“ Verzichten muss Teichmann allerdings auf den angeschlagenen Elias Richter. OLIVER RABUSER