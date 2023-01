TSV Murnau scheitert sieglos im Hallen-Bezirksfinale: Hausmann zieht dennoch positives Fazit

Teilen

Benedikt Teichmann (links) hätte sich einen Sieg gewünscht. (Archiv-Foto) © Andreas Mayr

Der TSV Murnau ist beim Hallen-Bezirksfinale ohne einen eigenen Sieg ausgeschieden. Der FC Fatih Ingolstadt gewann im Finale gegen FC Penzberg

Manching – Traurig ist am Ende keiner gewesen. Wobei Benedikt Hausmann schon gerne sein persönliches Ziel erreicht hätte: „Zumindest ein Sieg.“ Doch der war dem TSV Murnau beim Hallenfußball-Bezirksfinale in Manching nicht vergönnt. Machte nichts, trotz des Vorrunden-Aus mit zwei Niederlagen und einem Remis zog Hausmann ein positives Fazit: „Wir haben uns gut geschlagen und uns in jedem Spiel gesteigert.“

Die Murnauer waren unter anderem mit einem kompletten A-Jugend-Block angetreten, wollten vor allem Spaß haben. Den hatten sie trotz der 0:2-Pleite gegen Chiemgau Traunstein, dem 1:2 gegen den FC Fatih Ingolstadt und dem 2:2 gegen den TSV Zorneding in der Gruppenphase. Favoriten waren eh andere Mannschaften. Dass sich aber am Ende die Ingolstädter im Finale mit 1:0 gegen den Futsal-Bundesligisten FC Penzberg durchsetzten, überraschte auf den ersten Blick. Nicht aber auf dem zweiten, spielen einige Penzberger Futsaler doch im klassischen Ligabetrieb für den FC Fatih. (phi)