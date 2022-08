TSV Murnaus Körperlosigkeit: Mangelnde Zweikampfführung führt zu Niederlage

Von: Andreas Mayr

Körperloses Spiel: Michael Marincovic (r.) und Co. haben das Nachsehen gegen Baba Kyari – Schütze des 1:0 – und Hellas München. © Titus Fischer

Der TSV Murnau verliert bei Hellas München. Den Trainer des TSV, Sven Teichmann, bemängelte bei seiner Mannschaft die mangelnde Zweikampfführung.

München – Die Herrlichkeit verblasst schon am zweiten Spieltag. Wobei es Sven Teichmann, dem Trainer des TSV Murnau, gar nicht so sehr um die Niederlage ging, sondern um einen springenden Punkt, der auf sämtliche Bereiche abfärbte: Der Coach der jungen Drachen-Bande störte sich extrem daran, wie seine Mannschaft mit Zweikämpfen umging. Vielleicht vier Spieler habe er im ganzen Team gehabt, die überhaupt die körperlichen Duelle annahmen. Beim Gegner machte er große Unterschiede aus. „Da waren zehn Feldspieler, die jeden Zweikampf gewinnen wollten“, sagt Teichmann. Das Ergebnis spiegelte Murnaus Körperlosigkeit wider: 1:3 verlor der TSV seine zweite Bezirksligapartie bei Hellas München.

TSV Murnaus Trainer Teichmann: „Ganz klare Einstellungssache“

Manchmal braucht es keine taktischeren Spielereien, um ein hoch-gepriesenes Offensivteam wie Murnau auszuschalten. Sondern recht simple Mechanik. Eine härtere Gangart liegt den jungen Murnauern offenbar nicht. Die Konkurrenz wird’s wohlwollend notiert haben. Bei all den schönen Kombinationen und Spielzügen, die der TSV gerne darbietet, möchte Teichmann aber ein Mindestmaß an Physis sehen. „Auch in 30 Jahren wird man noch Zweikämpfe führen müssen, um Spiele zu gewinnen“, betont der Coach. Für ihn sei das eine „ganz klare Einstellungssache“ gewesen. „Der eine oder andere denkt, es geht von alleine. Nur Fußballspielen reicht nicht – gerade in der Defensive.“

Der TSV hat in den vergangenen Jahren ordentlich an seiner Infrastruktur gearbeitet. Dazu gehört auch die Live-Präsenz im Internet bei Spielen. Auf dem Instagram-Kanal der Drachen bekommen Fans sogar jedes Tor per Video gezeigt. Was natürlich am Sonntagmittag keine schöne Sache war. Immerhin sah da jeder, was Teichmann meinte. Die kampfstarken Münchner bewegten sich bei sämtlichen Gegentreffern recht unbedrängt in Richtung Strafraum und darin. Beim 0:1 etwa setzte sich ein Münchner gegen gleich drei Murnauer durch. In der Szene vor dem 1:3 reichte ein langer Pass, um Murnaus Abwehr auseinander zu schrauben. So etwas dürfe nicht passieren, wenn man aggressiv presst, betont der Coach. „Im ersten Spiel lief das viel, viel besser. Diesmal war’s richtig schlecht.“

TSV Murnau: Viele Dribblings zur falschen Zeit

Ergänzt wurde der schwarze Mittag durch offensiven Egoismus. Eigentlich müsste der Kunstrasen den Murnauer Schnellspielern entgegenkommen. Stattdessen verrannten sich die Gäste oft an Dribblings zur falschen Zeit. Auch das Passtempo beklagt der Coach. Viel zu langsam. In den wenigen Momenten, in denen es der TSV schaffte, den Ball klug zu verteilen, die Hellas-Abwehr zu strecken wie eine Kaugummiblase, gelangen gute Aktionen. Bestes Beispiel blieb das 1:1, bei dem die Gäste Emilio Schmidt Cabrera auf links freispielten. „Wenn wir immer wieder in den Gegner reindribbeln, hat man keine Chance.“

Nach der positiven Vorbereitung samt Saisonstart hatte er sein Team weiter entwickelt gesehen. Gerade im Umgang mit Gegnern, die es weniger spielerisch probieren. „Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen, haben Angst gekriegt – und dann war Feierabend.“ (Andreas Mayr)