„Das war richtig, richtig stark“ - Michael Schmid trotz Pleite gegen Hungerbach begeistert

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Einziger TSV-Torschütze: Stephan Krug. FOTO: Mayr © Mayr

Trotz der Heimniederlage gegen die SG Hungerbach war Trainer Michael Schmid von der Leistung des TSV Murnau II angetan.

Murnau – Michael Schmid war zum Großteil begeistert. Über 50 Minuten hatten seine Spieler des TSV Murnau II ihre bis dato beste Saisonleistung in der Gruppe 6 der Kreisklasse abgerufen, „Das war richtig, richtig stark.“ Problem: Vom Ergebnis konnte der Coach das nicht behaupten. Denn die Reserve unterlag daheim mit 1:4 der SG Hungerbach.

Spricht ein Trainer in solch hohen Tönen von seiner Mannschaft, obwohl die gerade mit drei Toren Unterschied verloren hat, ist schnell klar, woran es lag. „Wir machen einfach unsere Riesenchancen nicht rein.“ Hinzu kam Pech. Bereits in der zweiten Minute drehten die Hungerbacher jubelnd ab, zum Unverständnis von Schmid. „Dem Treffer ging ein klares Foul an unserem Torhüter voraus, der Stürmer geht mit gestrecktem Bein rein.“

SG Hungerbach eiskalt vor dem Tor des TSV Murnau II

Doch die Partie setzte sich verheißungsvoll fort. Stephan Krug egalisierte die Führung der Gäste, der TSV pochte auf die Führung. Stattdessen aber ging Hungerbach mit dem zweiten Torschuss wieder in Front. Weiterhin kein Grund für die Murnauer, aufzustecken, doch sie trafen einfach das Tor nicht mehr. „Dass wir 1:2 zur Pause hinten lagen, entsprach überhaupt nicht dem Spielverlauf“, haderte Schmid.

Nach 50 Minuten war die Partie dann quasi beendet. Hungerbach stellte auf 1:3, und die TSV-Köpfe sanken nach unten. „Da war dann einfach auch der Akku leer. Insbesondere von den drei A-Jugendlichen, die einen Tag vorher noch 90 Minuten in der U19 gespielt hatten.“ Entsprechend wenig wollte Schmid seinem Team vorwerfen. Hingegen verbucht er diese Niederlage als Lektion: Eine, auf die man aufbauen kann. (phi)

TSV Murnau II – SG Hungerbach 1:4 (1:2)

Murnau: Ehegartner – Stelzl, Voß, Schlichting, Fürst, Zwerschke, Göschel, Schreckegast, Winkler, Krug, Schwarz – Eingewechselt: Kollmann, Muras, Wolf; Schiedsrichter: Ilhan Yücel (FC Bayern München); Zuschauer: 60; Tore: 0:1 Listle (2.), 1:1 Krug (13.), 1:2 Reindl (27.), 1:3 Schüller (50.), 1:4 Listle (71.); Gelbe Karten: keine – Wurst phi