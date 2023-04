TSV Murnau II übernimmt Spitze - SC Eibsee Grainau punktet gegen Vorrundenmeister

Lohnender Einsatz: Ohlstadts Anton Wolf wird vom Seeshaupter Spieler umgerannt. Doch der SVO II siegt. F: OR © Tamara Rabuser

Der TSV Murnau II hat den Patzer der Konkurrenz genutzt und die Tabellenführung übernommen. Der SC Eibsee hat Vorrundenmeister SG Hungerbach zwei Punkte abgenommen.

1. FC Garmisch-P. II – SV Polling II 1:1 (1:1)

Schiedsrichter: Walter Timm (TSV Peißenberg); Zuschauer: 25; Tore: 1:0 Vocaj (34./FE), 1:1 Fendet (36.) phi

Das Ergebnis war nicht nach Wunsch, doch stimmte der Auftritt positiv. Nach der schwachen Vorstellung der Woche präsentierte sich die Reserve des 1. FC Garmisch-Partenkrichen beim 1:1 gegen die Zweite des SV Polling wieder deutlich mehr als Einheit. Dass es nicht zum Sieg reichte, müssen sich die Gastgeber allerdings selbst ankreiden. Eine Fülle bester Tormöglichkeiten blieb ungenutzt. „Das war unser Manko“, bilanziert Trainer Sascha Staab. Der FC ging nach Foul an Andreas Klier durch einen Strafstoß in Führung, kassierte aber nur wenige Minute später den Ausgleich. Staab zieht dennoch das Positive aus der Partie: „War deutlich besser als letzte Woche.“ or

SC Eibsee Grainau – SG Hungerbach 3:3 (2:2)

Schiedsrichter: Christian Zeilbeck (1. FC Garmisch-Partenkirchen); Zuschauer: 40; Tore: 0:1 Reindl (3.), 1:1 Grasegger (6.), 1:2 Reindl (19.), 2:2 Bilz (35.), 2:3 Strobl (77.), 3:3 Bilz (90.) phi

Härter geht’s nicht zum Auftakt. An den ersten beiden Spieltagen erwischten die Grainauer die zwei Vorrundenmeister. Rückblickend gar nicht schlecht, denn nun wissen sie: Da können sie mithalten. Gegen Hungerbach erkämpfte sich der SC noch ein 3:3. Geht’s nach Christoph Saller, hätte sein Team aber gewinnen müssen. Die starke Offensive der Gäste setzte weniger auf spielerische Elemente, dafür mehr auf lange Bälle. „Wenn man das ganze Spiel sieht, wäre ein Sieg mehr als verdient.“ Grainau assistierte mit zwei „blöden Dingern“. Allerdings entfesselten die Rückschläge erst die ganze Kampfkraft des SC. Andreas Grasegger sowie zweimal Stefan Bilz glichen jeweils aus. „Eine Willensgeschichte und eine Top-Leistung vom Team.“ am

ASV Habach II – TSV Murnau II 1:2 (1:1)

Schiedsrichter: Mario Ebenroth (DJK Waldram); Zuschauer: 77; Tore: 1:0 Buchner (17.), 1:1 Voß (38.), 1:2 Kollmann (52.) phi

Es war nicht zu vermeiden, dass die Murnauer Reserve schon vor dem Spiel vom Hungerbacher Patzer erfuhr. Flott verbreitete sich die frohe Kunde in der Kabine und wirkte wie Brandbeschleuniger. Im erwartet schweren Gastspiel erkämpften sie sich einen 2:1-Sieg, sind nun alleiniger Tabellenführer der Meisterrunde. Obwohl der ASV als Aufsteiger in die Saison ging, gehört er zu den Top-Teams der A-Klasse. „Die profitieren gerade von einem breiten Kader“, erklärt Trainer Michael Schmid. Entscheidend für den Murnauer Erfolg war der Ausgleich von Adrian Voß kurz vor der Pause. Die ganze Partie beschreibt der Coach als „absolut umkämpft“. So sah dann auch das Siegtor aus. Florian Kollmann trat einen Freistoß. Der schlug abgefälscht ein. am

TSV Oberammergau – SG Antdorf/Iffel. II 4:2 (3:1)

Schiedsrichter: Dragan Dekic (TSV Benediktbeuern); Zuschauer: 55; Tore: 1:0 Hensold (8.), 2:0 Hensold (21.), 3:0 Noll (25.), 3:1 Wagner (39.), 3:2 Heinze (90.+5,FE), 4:2 M. Loch (90.+6) ak

Bis Mitte der ersten Hälfte stand die Partie ganz im Zeichen von von Nanno Hensold und Florian Noll. Zunächst verwandelte Ersterer zwei Vorlagen seines Sturmpartners, ehe Zweiterer nur kurz darauf den Vorsprung des TSV ausbaute. „Die erste halbe Stunde haben wir nichts anbrennen lassen“, sagt Oberammergaus Trainer Markus Mayer. „Dann aber haben wir den Gästen zu viel Platz gelassen.“ Das nutzte Christian Wagner, der noch vor dem Halbzeitpfiff auf 1:3 verkürzte. In der Nachspielzeit verkürzte Antdorf zudem per Elfmeter, doch die Hoffnung der Gäste währte nur kurz: Manuel Loch sorgte für die Entscheidung. ak

SV Eschenlohe – SV Uffing II 4:2 (3:1)

Schiedsrichter: Florian Bauer (Huglfing); Zuschauer: 59; Tore: 1:0 Wittwer (2.), 2:0 Jarkas (7.), 3:0 Schorer (23.), 3:1 Großklaus (29.), 3:2 Sternkopf (59., FE), 4:2 Straub (80.) ak

Während Eschenlohes Trainer Florian Mayr von den ersten 20 Minuten absolut begeistert war, sprach sein Uffinger Gegenüber davon, „die Anfangsphase völlig verschlafen zu haben“. Dabei gab Sebastian Graf zu, gewusst zu haben, was auf die Gäste zukommen würde. „Eschenlohe hat genauso gespielt, wie wir das erwartet hatten.“ Und dennoch erzielte Marcel Wittwer in Minute zwei den ersten Treffer. Kurz danach sorgte Mohamad Jarkas für das 2:0, Florian Schorer eine Viertelstunden später zum 3:0. „Doch dann haben wir aus völlig unerklärlichen Gründen den Faden verloren“, gab Mayr zu, „aber ich möchte Uffing auch ein großes Kompliment aussprechen. Sie haben sich nie aufgegeben und sich richtig dagegengestemmt.“ Uffings Christoph Großklaus wusste eine Unachtsamkeit in Eschenlohes Defensive zu nutzen und verkürzte auf 1:3. Franz Sternkopf stellte nach dem Seitenwechsel per Elfmeter den Anschluss her. Der SVU wollte jetzt mehr, musste aber durch Michael Straub den nächsten Gegentreffer hinnehmen. Ein paar Minuten vor Schluss gab es nochmals einen Strafstoß für die Gäste. Diesmal schnappte sich Quirin Jansen den Ball, scheiterte aber an SVE-Keeper Bernhard Gulbis. ak

SV Ohlstadt II – FC Seeshaupt 3:2 (1:1)

Schiedsrichter: Nico Rahm (TSV Peißenberg); Zuschauer: 30; Tore: 0:1 Florian Weber (6./ET); 1:1 Purkart (15.), 2:1 Fischer (72./FE), 2:2 Piechatzek (83.), 3:2 Mayr (87.) phi

Es roch nach Remis. Bis zur zündenden Idee von Hannes Fischer, der zwei Minuten vor Spielende einen öffnenden Pass auf die rechte Seiten genau auf den Fuß von Christoph Mayr spielte. Der nahm den Ball an und setzte ihn zum 3:2-Siegtreffer für die Reserve des SV Ohlstadt gegen den FC Seeshaupt in die Maschen. Der SVO hatte in Summe die besseren Möglichkeiten, tat sich aber schwer zu überzeugen. „Einigen fehlt die geistige Frische“, resümiert Coach Stefan Frombeck. Maximilian Purkart besorgte nach Flanke von Michael Guglhör den 1:1-Ausgleich. Fischer versenkte einen Strafstoß zum 2:1. Zwei vermeidbare Gegentore hätten den SVO fast das Spiel gekostet. Bis eben Fischer und Mayr auf den Plan traten. or