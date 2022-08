TSV Murnau: 18-jähriger Derby-Held Ott startet nach Löwen-Intermezzo durch

Von: Andreas Mayr

Teilen

Im Derby auch kaum von den eigenen Mitspielern aufzuhalten: Konstantin Ott (2. v. li.) traf gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen dreifach. Dabei sieht er sich selbst gar nicht als klassischen Stürmer. © Andreas Mayr

Konstantin Ott dürfte eigentlich noch in der A-Jugend spielen. Trotzdem trumpft der 18-Jährige bereits in der Bezirksliga für den TSV Murnau auf.

Murnau – Wo der Ehrgeiz herkommt, ist allen drei Otts klar. Vom Papa natürlich. Sein Biss färbte ab. In der G-Jugend, also bei den Fußball-Bambinis, haben sie den wütenden und enttäuschten Konstantin Ott, mittlerweile 18 Jahre alt, einmal vom Platz tragen müssen, weil er sich nicht beruhigen ließ. Ist wirklich so passiert. „Als wir kleiner waren, war das extrem schlimm“, sagt der Weilheimer über sich und seine zwei Brüder.

Alle drei spielen Fußball, richtig guten Fußball. Die älteren beiden, Maximilian und Konstantin, kicken beim TSV Murnau, der jüngste, Raphael, für die Münchner Löwen, zuletzt in der U17-Bundesliga. Ins Rampenlicht hat sich am Mittwoch Konstantin geschossen. Mit drei Toren im Derby gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen war er der entscheidende Mann vor 1000 Zuschauern.

Eine Kulisse, wie sie im Amateurbereich an ganz wenigen Abenden zu bestaunen ist. Alleine deshalb findet Ott: Männerfußball macht mehr Spaß als der Jugendbereich. Er dürfte ja noch in der A-Jugend kicken, mit seinen ganzen Spezln aus dem Jahrgang 2004. Ein goldener würde man in anderen Klubs sagen. Aber bei den Dimensionen des Murnauer Nachwuchs funkeln ja beinahe in jeder Altersstufe irgendwelche Juwelen. Die 2004er hat der TSV aber lange und langsam herausgezüchtet. Bereits in der E-Jugend wechselte Ott nach Murnau. Sein Vater kannte Trainer Thomas Pfefferle ganz gut, beide hatten früher zusammen gekickt. In den nächsten fünf Jahren wuchs ein Top-Team zusammen, das den TSV erstmals in die U15-Bayernliga schoss. Ott ging danach zu 1860 München mit seinem guten Freund Nicolai Bierling, nachdem er in einem Pokalduell mit den Löwen (1:2) getroffen hatte.

Dieses Kapitel ist geprägt von Schatten, von den unschönen Seiten des Fußballgeschäfts. Bei einem Testspiel in Stuttgart riss er sich nach zehn Minuten das Kreuzband und zwei Menisken. Nach eineinhalb Jahren Pause und Wiederaufbau eröffneten ihm die Löwen, dass sie ihn nicht behalten. Damit gerechnet habe er nicht. „Ich war schon genervt.“ Wenn er nun sieht, wie Teamkollegen auf der Bank sitzen, kann er beruhigt sagen: Der Schritt zurück nach Murnau war der richtige. „So gesehen war’s besser. Das Wichtigste nach der Verletzung ist viel Spielpraxis.“ In Murnau rückten sie ihn zunächst vom Sturm ins offensive Mittelfeld zurück. Seine Tore und Aktionen verhalfen dem TSV in die Qualirunde zur Bayernliga. Später, vor der Relegation, beorderte ihn Tim Schmid zur Ersten, setzte ihn wieder als Angreifer ein. Auch wenn er sich nicht als „klassischen Stürmer sieht“. weil es ihm noch an der Physis mangelt, vereint er viele Talente eines Torjägers. Meistens attackiert er die Abwehr mit Tempo, reißt Räume für Mitspieler, agiert clever, verfügt über einen guten Abschluss und hat ein Füßchen für magische Momente. In Ohlstadt etwa tanzte er die Abwehr auf zwei Quadratmeter aus, gegen Garmisch-Partenkirchen verzückte er mit einer Hacken-Ablage. „Ich denke nicht viel darüber nach. Ich versuche, was am schnellsten funktioniert. Das kommt einfach.“ Diese Intuition gepaart mit seiner Technik macht ihn zu einer gefährlichen Waffe im Zentrum. Sein Coach, Sven Teichmann, sagt gar: „Da ist noch Luft nach oben.“ Nach einer Blinddarmentzündung im Juli schießt sich Ott gerade erst in Form.

Bleibt nur noch zu klären, wer in der Familie Ott eigentlich der beste Kicker ist. Die Antwort fällt Konstantin nicht schwer: Raphael, der Jüngste, gleichzeitig der Verbissenste der Drei. Im Urlaub auf Sardinien hat er einmal so lange gekickt, bis ihn ein Hitzschlag niederstreckte. Reiseziele wählte die Familie Ott ohnehin danach aus, ob es einen Fußballplatz in der Nähe gab. Mittlerweile sind die drei fast alle erwachsen. Konstantin steht eine große Zukunft bevor, wenn auch nicht im Profibereich. In Murnau gehört er zur Avantgarde, die die überragende Nachwuchsarbeit in Erfolg bei den Senioren übertragen soll. Für dieses Jahr stecken sie sich kleine Ziele: den Klassenerhalt. „Alles andere ist Bonus. (Andreas Mayr)