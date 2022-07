TSV Murnau: nach Kreisliga-Meisterschaft - Aufsteiger als Geheimfavorit in Bezirksliga Süd

Von: Andreas Mayr

Der TSV Murnau konnte letztes Jahr mit überragenden Leistungen den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt machen. Jetzt steht der Saisonauftakt vor der Tür.

Murnau - Über die Relegation hat der TSV Murnau endlich neue Sphären auch im Erwachsenenbereich erklommen. Viele sehen den Kreisliga-Aufsteiger schon jetzt wieder als Gehemeinfavorit. Mit neuem Trainer, aber alter jugendlicher Marschroute geht es in das Abenteuer Bezirksliga.

DER KADER

Die Mannschaft gleicht einer Kavallerie. Sie ist eine Ansammlung an leistungsstarken Kickern, die am liebsten ihre Gegner 90 Minuten Gas gibt. In der Offensive sind praktisch alle Schlüsselpositionen doppelt besetzt. Der Stil lässt sich beliebig anpassen – vom Dampfwalzenfußball mit Schlachtrössern wie Georg Kutter, Konstantin Ott oder Josef Bierling bis zum Tiki-Taka mit Technikern wie Michael Marinkovic, Bastian Adelwart, Julius Heinen und Andreas Schneeweiß. Mit dem Penzberger Schneeweiß sowie Kreisklassen-Torjäger Roman Trainer (Rottenbuch) hat der TSV sein Offensivpotenzial nochmals aufgestockt. Bei Trainer hat Coach Sven Teichmann ein „absolutes Näschen für Tore“ samt unorthodoxer Laufwege und Bewegungen entdeckt. Schneeweiß sieht er als variabelsten Spieler unter vielen Allroundern. „Den könnte ich sogar als Torwart einsetzen.“

Fraglich ist nur, ob Murnaus Defensive das Top-Level der Bezirksliga erreicht. In der Abwehr fehlt Quantität. Trainer Teichmann reagierte mit Umschulungsmaßnahmen. Manuel Diemb läuft künftig als Innenverteidiger auf, auch oder gerade weil er einer der wenigen im Team ist, der seinen Mund aufmacht. „Er ist ein richtiger Lautsprecher.“ Die Lücke, die Sicherheitsmann Thomas Bauer im Mittelfeld hinterlässt (er studiert in den USA), füllt Michael Marinkovic. Der könne nicht nur lenken und leiten, sondern auch körperlich Zeichen setzen. Teichmann sagt: „Ich brauche einen Älteren, der mal richtig zur Sache geht.“

DER TRAINER

Sven Teichmann passt perfekt nach Murnau. Ein Ex-Profi mit professionellem Ansatz für einen Klub, der mit seinem Nachwuchskonzept quasi semi-professionelle Bedingungen geschaffen hat. Im Spiel kommuniziert er viel und deutlich, hat mit Benedikt Hausmann den perfekten Multiplikator an seiner Seite. Als früherer Trainer der Unterhachinger U19 versteht er die Arbeit mit jungen Spielern. Offen bleibt nur, ob die (Amateur-)Spieler sein Pensum über lange Zeit mitgehen können. Teichmann ist nicht nach Murnau gekommen, um in der Bezirksliga zu bleiben.

DIE VORBEREITUNG

Diesen Freitag gibt’s Zeugnisse für Bayerns Schüler. Trainer Teichmann verteilt guten Gewissens die Note zwei an seine Mannen und ihre Testphase. Der gute Fitnesszustand habe ihn überrascht, entsprechend standen im körperlichen Bereich eher Verletzungsprävention und Stabilität an. Als fußballerisches Thema griff er sich die Arbeit gegen und mit dem Ball heraus. Sein Ziel: Ausnahmslos alle Mann sollen verteidigen und angreifen. In Unterhaching prägte man einen Spruch, der die Philosophie bestens umschreibt. „Wir geben euch ein Buffet – ihr müsst raussuchen, was ihr wollt.“ Heißt übersetzt: Auch Außenverteidiger dürfen im Sturm auftauchen, im Gegenzug müssen die Angreifer absichern. Teichmann gewährt seinen Fußballern maximale Freiheiten, verordnet permanente Rochaden, um beim Gegner Fehler zu erzwingen.

Mit vier Einheiten pro Woche fuhr er ein straffes Programm, an dem sich regelmäßig 16 bis 18 Mann beteiligten. Die ersten Erfolge zeichnen sich ab. Verloren hat Murnau nur ein Kurzspiel, schlug unter anderem die Landesligisten Geretsried und Kaufering sowie den Bezirksligisten Kammerberg.

FAZIT UND PROGNOSE

Murnau gilt nicht umsonst bereits als Geheimfavorit in der Bezirksliga. Der Nicht-Abstieg als offizielle Vorgabe des Vereins nimmt dem jungen Team jeglichen Druck. Schafft es der TSV, sich wieder in einen Rausch zu spielen, reicht das Potenzial für die Top-Plätze, zumal im Winter schon wieder ein Schwung Nachwuchsfußballer dazukommen könnte. Im Normalfall schließt Murnau sein erstes Bezirksligajahr irgendwo im oberen Mittelfeld ab – mit so manchem rauschenden Derbysieg in der Oberlandliga. (am)